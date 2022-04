Imbé de Minas zera casos ativos, suspeitos e internações da covid-19 pela quinta vez desde o início da pandemia

IMBÉ DE MINAS – Pela quinta vez desde o início do período pandêmico na cidade, Imbé de Minas não registra novos diagnósticos da covid-19, não tem nenhum caso suspeito e nenhuma internação. O município está na décima semana seguida sem casos suspeitos. Nenhum paciente está internado há quarenta e dois dias e não há registro de óbitos por covid-9 há três meses. O boletim epidemiológico semanal com os bons índices foi publicado na sexta-feira (15), nas redes sociais da Prefeitura.

A secretária de Saúde da Prefeitura Municipal de Imbé de Minas, Cristina Peixoto, comemora os resultados. “O patamar zerado é o mesmo que a cidade alcançou em dezembro de 2021. Zerar nossos índices principais da covid-19 pela quinta vez é uma vitória. Três deles foram durante a minha gestão. É a consequência de um trabalho de excelência executado por todos os funcionários da pasta”, afirma Peixoto.

O caminho para o índice zerado foi árduo. No começo de 2022, a Secretaria de Saúde registrou uma subida dos casos ativos, em decorrência de viagens e festas de fim de ano. O primeiro boletim, divulgado em sete de janeiro, trouxe 12 pacientes com coronavírus. Nas semanas seguintes, houve aumento. “O pico aconteceu durante os dias 31 de janeiro a cinco de fevereiro, quando foram registrados 79 diagnósticos positivos”, afirma a enfermeira referência em covid-19, Sabrina Veríssimo. O índice é considerado alto para a cidade de quase sete mil habitantes.

Os casos positivos começaram a baixar a partir de 18 de fevereiro, em respostas às ações do comitê municipal de enfrentamento à pandemia. A Prefeitura de Imbé de Minas adquiriu novos testes do coronavírus para a população, realizou a compra de medicamentos recomendados pelo Ministério da Saúde para o tratamento da covid-19, intensificou a campanha de vacinação e iniciou a aplicação de doses pediátricas.

O início da vacinação infantil foi em 26 de janeiro. O primeiro vacinadinho de Imbé de Minas foi o Júlio César da Silva Rocha. “Muito feliz por ele estar vacinado. Vai dar tudo certo”, disse a mãe Martha Maria. “Nem doeu muito igual eu achei que ia doer”, completou Júlio.

Os “vacinhadinhos”, como foram chamadas as crianças vacinadas, ganharam um saquinho surpresa com doces e também levaram pra casa um “Certificado de coragem” por demonstrar o apoio à campanha de vacinação. A Secretaria de Saúde também teve cuidado com os pais e responsáveis.

Antes da aplicação das vacinas, a enfermeira Rita Mendes explicava aos acompanhantes dos vacinadinhos a diferença entre a vacina de adulto e o imunizante das crianças. “Algumas pessoas chegaram aqui desconfiadas da vacinação infantil. Eu mostrei a elas a diferença entre os frascos, que são de cores diferentes, e também disse que a dosagem pediátrica é menor. Assim, os pais e responsáveis se acalmaram”, conta Mendes.

Segundo a enfermeira coordenadora da Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Tatiana Amorim, foram aplicadas 472 vacinas pediátricas de primeira dose e 243 de segunda dose. “Tivemos uma boa recepção da imunização infantil, assim como aconteceu com os adultos. A Secretaria de Saúde começou a aplicar a segunda dose pediátrica há três semanas”, disse. A campanha de vacinação para os adultos também continua. “Já iniciamos o segundo reforço para idosos, tanto na UBS do centro da cidade, quanto na busca ativa nas residências”, complementa Amorim.

Para manter os bons índices alcançados pela Secretaria de Saúde, o prefeito Batista atualizou o protocolo de prevenção para uso de máscaras. “Nos espaços de acesso ao público (…), deverão ser observados: o uso das máscaras de proteção facial, em ambientes fechados. (…) É obrigatório o uso da máscara para indivíduos que apresentem sintomas da covid-19 em ambientes fechados e abertos”, lê-se no Decreto nº 015, de cinco de abril de 2022.

Para o prefeito Batista, a medida é importante porque é preciso lembrar que a pandemia não acabou. “Não podemos nos esquecer das medidas de segurança. Ainda que o Governo Estadual tenha flexibilizado o uso de máscara, aqui, optamos por mantê-la em locais fechados, após reunião com as Secretarias de Saúde e de Educação. Vamos continuar nos protegendo. Sei que a Secretaria de Saúde está fazendo um bom trabalho. Viva os nossos profissionais, viva a ciência”, comemora.

