Pausa na carreira de Wesley Safadão é motivada por ‘fortes crises de ansiedade’, diz assessoria

O cantor Wesley Safadão anunciou na manhã deste domingo (3) que irá dar uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista sofreu “fortes crises de ansiedade” na noite deste sábado (2), conforme nota divulgada pela assessoria de imprensa dele.

Conforme o anúncio, feito nas redes sociais do artista, o músico de 34 anos irá se afastar dos palcos por orientação médica. Com isto, os próximos shows dele estão cancelados.

Até a noite deste sábado, o cantor cearense estava realizando shows normalmente, e se apresentou em Natal, no Rio Grande do Norte, para um show do projeto TBT do Safadão, no qual o artista canta músicas que marcaram o repertório ao longo de mais de uma década de carreira.

A empresa Camarote Shows anunciou que em breve serão divulgadas mais informações sobre como vai ficar a agenda de compromissos do cantor.