Passeata marca encerramento da Semana Nacional do Trânsito

CARATINGA- Uma passeata marcou o encerramento da Semana Nacional do Trânsito em Caratinga, na manhã desta sexta-feira (23).

A ação foi desenvolvida pelo Departamento Municipal de Trânsito, dentro da programação, que contou ainda com outras iniciativas. Criada pelo Código de Trânsito Brasileiro, o objetivo da Semana é conscientizar a população sobre a necessidade de um trânsito mais seguro.

Com o tema “Juntos salvamos vidas!”, estudantes e demais participantes da passeata buscaram chamar atenção de todos que participam do trânsito, incluindo condutores, pedestres e passageiros.

Cristiane do Val, superintendente de Defesa Social, destaca a importância do trabalho realizando envolvendo os estudantes. “As crianças estão participando com a gente juntamente com a Funcime, foram realizadas várias atividades buscando conscientizar mais a população da responsabilidade de respeitar as leis de trânsito. Estamos tentando trazer para a sociedade a parceria na condição de todos somos responsáveis pelo trânsito. Trouxemos o símbolo da morte, justamente, para interiorizar no cidadão que a imprudência não traz somente a desordem no trânsito, ela tira a vida e coloca a vida dos outros em risco”.