Paróquia São Judas Tadeu prepara desfile de reinauguração de bazar

CARATINGA- No domingo (28), acontecerá a reabertura do bazar da Paróquia São Judas Tadeu, que agora funciona no salão paroquial. A reinauguração será marcada por um desfile com a moda do bazar, que acontecerá às 19h30.

A coordenadora Rosemere Aparecida, destaca que a iniciativa é antiga e conta com muitos itens disponíveis para a venda. Após um período sem funcionamento, o bazar está de volta, repleto de novidades. “Nosso bazar é diferenciado, ficou parado por um mês, porque nós mudamos as instalações dele e hoje se encontra em novas instalações dentro do salão paroquial, com uma sala só pra ele. Muito bonito, cheio de novidades. Dia 28 vamos abrir para todos com um desfile, que acho que é uma ousadia da nossa paróquia. Será um desfile com moda e modelos do bazar e as pessoas que compram no nosso bazar, nossos consumidores, crianças e adultos usando as roupas que são doadas”.

Estão disponíveis peças novas e seminovas, estas em bom estado de conservação. Os preços são variados e acessíveis. “Temos mercadorias aqui, por exemplo, bijuterias, um prendedor de cabelo, que custa 0,50 ou R$ 1 até peças de R$ 50 a R$ 60, dentro de vestuário, que inclui calçado, roupa, bijuteria. Também vendemos móveis, que tem um preço a parte”.

O bazar funciona segunda, quarta e sexta-feira, na parte da tarde. Aqueles que desejam doar roupas podem entregar os materiais na Paróquia. O recado também é para aqueles que desejam comprar os itens. “Se a pessoa não pode vir esse horário e marcar um horário conosco, conseguimos atender também. Só não abrimos em outros horários porque faltam pessoas, nosso trabalho aqui é doando nosso tempo, precisamos de mais colaboradores. Estamos funcionando de porta ao lado do escritório paroquial é só trazer e deixar aqui, que recebemos direitinho”.

O pároco padre José Carlos de Oliveira explica que a renda do bazar está sendo revertida para as obras da Paróquia. “Já tem oito anos que estou aqui na paróquia, quando cheguei esse bazar já acontecia uma vez por mês e eram arrecadados fundos para a catequese. Sabemos que uma das pastorais que mais investem em material e pessoas é a catequese, ela precisava de uma forma de se manter. Quando começamos a reforma, principalmente a partir da pandemia, conversamos com a Rosemere e toda a arrecadação foi repassada para nós investirmos na reforma. Assim que terminamos a reforma, parte desse valor será revertido também à catequese, para suprir seus gastos. Mesmo assim nunca deixamos de investir na catequese ou em outras pastorais”.

Conforme padre José Carlos, o bazar tem sido fundamental para a igreja. “Nosso bazar tem nos ajudado bastante. Nossa gratidão a quem tem feito as doações, adquirido nossos produtos. Todos que colaboram no nosso dia a dia e fica o nosso convite para o desfile”.