Palestrante mirim convida para Roda de Conversa sobre pessoa com deficiência e autismo

César Augusto, de 10 anos, estará palestrando junto com o ativista da causa autista, Daniel do Bem

CARATINGA – Na próxima quarta-feira (28), o palestrante mirim César Augusto, de 10 anos, estará em uma roda de conversa com o ativista “Daniel do Bem”, com o tema “Conhecer para Acolher” – Crianças PCDs (Pessoas com Deficiências) e Autistas de volta às aulas.

César Augusto nasceu com agenesia de membro nos braços, que é a ausência ou desenvolvimento incompleto de um membro ou parte do corpo. Leila Moreira, mãe de Cesar, explica que sua agnesia é diferenciada por não ter diagnóstico fechado e por ter muitas comorbidades, se enquadrando nas doenças raras. “Temos uma população muito grande de doenças raras e poucas pessoas trabalham com esse diagnóstico, por isso é tão difícil o tratamento”, informou Leila.

Desde os cinco anos César Augusto é palestrante, e em conversa com a reportagem disse que gosta de mostrar para as pessoas a forma que vive e o que sente tendo agnesia de membros. “Gosto de contar minha história para as pessoas saberem como me sinto, e vou falar sobre pessoas com deficiência, sobre a minha vida, que é uma coisa bastante interessante”, disse o pequeno César.

Junto de César Augusto estará Daniel Guedes Soares, o “Daniel do Bem”, que é psicólogo, vereador em Ipatinga e ativista da causa autista. “Conhecemos o Daniel do Bem em Ipatinga justamente pela causa que ele abraçou, ele é ativista na causa de pessoa autista e nós do PCD – Pessoa com Deficiência, e a gente luta muito para acontecer essa socialização entre as crianças. O César fez o convite e o Daniel aceitou. Ele tem uma riqueza de informações, é pai de autista, e é muito importante conhecer de tudo um pouco, hoje o maior conhecimento é o acolhimento, disse Leila.

A Roda de Conversa acontece na próxima quarta-feira (28), na sede da Doctum, que fica na rua João Pinheiro, 147, no centro de Caratinga, às 18h30, aberta ao público de forma gratuita.

E o palestrante mirim César Augusto, deixou o convite e uma mensagem para a comunidade. “Convido a todos para irem, vai ser muito legal, acho que ficarão felizes, vai ser muito interessante e aguardo todos lá. Eu sou raro, eu existo, eu sou raro, eu não posso ser esquecido”, finalizou o garoto.