DESTAQUES 2023

O DIÁRIO dá início aos destaques do ano 2023, homenagem realizada a pessoas e instituições com relevante atuação na sociedade. São diversas categorias e você, leitor e internauta, é convidado a acompanhar os nomes que serão revelados a cada edição. Imperdível! Hoje revelamos as categorias Justiça e Cultura.

JUSTIÇA

Pelo DIÁRIO, já foram homenageados nesta categoria os juízes José Antônio de Oliveira Cordeiro, Alexandre Ferreira, Júlio Ferreira de Andrade, Marco Aurélio Abrantes (in memoriam), Consuelo Silveira Neto, Anderson Fábio Nogueira Alves, Marco Antônio de Oliveira Roberto e Cleiton Luis Chiodi. Dentre os promotores, Igor Provinciali, Oziel Bastos de Amorim e Jorge Victor Cunha Barretto. Este ano, o destaque vai para o juiz Jorge Arbex Bueno, titular da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude.

JORGE ARBEX

Possui graduação em Direito pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (2005). O Restaurar, programa multidimensional de atendimento em casos de violência doméstica, de sua autoria, foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O projeto nasceu na comarca de Araçuaí, onde atuava, em meados de 2020 e após assumir a titularidade da vara em Caratinga neste ano de 2023, tem se destacado com bons resultados da iniciativa na região.

RESTAURAR

O Restaurar, que adota o trabalho em rede com instituições parceiras, como o Executivo municipal, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB, procura, dentre outras ações, dar cumprimento ao previsto na Lei Maria da Penha, sendo a possibilidade de medidas protetivas de urgência consistentes no comparecimento a programas de recuperação e reeducação e no acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio. Em junho de 2023, a Rede Restaurar se expandiu para os 11 municípios integrantes da Comarca de Caratinga, com seus respectivos facilitadores, incluindo a cessão do psicólogo pelo município-sede. Na primeira audiência admonitória, concluída em 28 de junho, foram intimados aproximadamente 100 agressores, que iniciam a metodologia no mês de julho. Jorge Arbex traz uma nova perspectiva sobre a violência doméstica, partindo também a necessidade da mudança da visão de mundo dos homens autores de violência.

CULTURA

Na categoria Cultura, já foram reconhecidos por sua atuação, professor Américo Galvão Neto, em 2013, pelos trabalhos desenvolvidos à frente do Casarão das Artes. Em 2015, Camilo Lucas, pelos 40 anos da Jararaca Alegre. Luana Bittencourt, no Ballet Bolshoi, em 2016. Em 2017, Marilene Godinho; em 2018 o cosmaker Marcelo Robocop; em 2019, a pianista Simone Leitão. Em 2020, o supercriativo Marko Santana e em 2022, o coletivo de cineastas Artecine (João Paulo de Souza, Leandro Martins, Ton Silva, Vinícius Faria e Márcio Heleno Soares). Este ano, o destaque vai para o Q-arte Instituto Cultural Caratinga Afro.

CARATINGA AFRO I

O Caratinga Afro nasceu em 16 de outubro de 2016. Através de sua idealizadora Ana Paula Faustino, o projeto, vem se expressando por meio de fotografias, partilhas, compartilhamento de histórias pessoais, arte e muita cultura. Ao longo deste tempo, foram realizadas intervenções em escolas, praças públicas, centros históricos e culturais, meios de comunicação e redes sociais, visando informação, resgate, pertencimento, valorização pessoal e social.

CARATINGA AFRO II

Destaque para o projeto A.cor.da com oficinas artísticas e culturais de teatro, dança, canto, capoeira e musicalização para assistidos pelo CRAS, visando resgate e conscientização e a valorização da cultura Afro-Brasileira. Ao final, foi realizado um Festival Cultural na Praça do Menino Maluquinho. Parabéns, Ana Paula! Parabéns, Caratinga Afro!

CONTINUA

E tem mais destaques nas próximas edições: Polícia Civil, Polícia Militar, Imprensa, Música, Influenciador Digital e muito mais…