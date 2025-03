Trajetória

Fundado em 1995, o DIÁRIO atravessa 30 anos com uma trajetória de credibilidade e compromisso com a informação local. Desde o início, a publicação se destacou por levar ao leitor notícias de qualidade sobre a cidade e região, criando um elo de confiança com a comunidade.

Independência editorial

A independência editorial do DIÁRIO é um dos pilares que sustentam seu sucesso. Em um cenário de constante transformação na mídia, a manutenção de uma linha editorial sólida e imparcial foi essencial para seu reconhecimento.

Política local

Durante os 30 anos, o DIÁRIO teve participação ativa na cobertura política da cidade, com destaque para as eleições municipais. O jornal se tornou uma fonte confiável para análise e opinião sobre os candidatos, além de acompanhar de perto os bastidores do poder local.

Saúde e Pandemia

A pandemia de COVID-19 foi um teste para todos os veículos de comunicação. O DIÁRIO se empenhou em informar a população sobre as atualizações diárias, as medidas sanitárias e os impactos da crise na saúde pública local, se tornando um ponto de apoio para a comunidade.

A luta por justiça

O jornal acompanhou de perto o caso de várias mulheres assassinadas em Caratinga e região, levantando o debate sobre violência de gênero. Com reportagens detalhadas, o DIÁRIO tem um papel crucial em pressionar as autoridades por respostas e justiça. O jornal pela conscientização e pela mudança.

Cobertura de grandes eventos regionais

Nos últimos 30 anos, o Diário de Caratinga tem sido fundamental na cobertura de eventos culturais e econômicos que movimentam a cidade e região. O jornal não só cobriu os eventos, mas também ajudou a promover e a fortalecer artistas locais.

Inclusão social

O DIÁRIO tem sido um defensor da inclusão social, dando voz às minorias e cobrindo histórias de superação e resistência. Ao longo dos anos, o jornal tem se empenhado em pautar questões como racismo, acessibilidade e direitos humanos.

Nova identidade visual

Ao longo deste ano, grandes mudanças e inovações tomarão forma. A identidade visual do jornal será totalmente remodelada, trazendo um design mais atualizado e envolvente. Nosso portal de notícias online passará por uma reestruturação completa, garantindo uma experiência mais fluida e intuitiva para quem busca informação de qualidade na palma da mão. Além disso, nossas redes sociais ganharão ainda mais força, com conteúdos exclusivos e interativos para te manter informado em tempo real.

Você participando ainda mais do DIÁRIO

Novos programas e seções serão lançados, ampliando o alcance das nossas reportagens e proporcionando mais espaço para a participação do cidadão e do internauta. Queremos ouvir sua voz, abrir espaço para suas opiniões e transformar sua interação em parte fundamental do nosso jornalismo. Porque o Diário não é apenas um veículo de comunicação, é um espaço de troca e construção coletiva.

Informação de qualidade

Além de todas essas novidades, novas parcerias estratégicas serão anunciadas em breve, trazendo ainda mais conteúdo relevante para o seu dia a dia. Afinal, informação de qualidade é a chave para um mundo melhor, e o Diário reafirma seu compromisso de te manter atualizado 24 horas por dia com credibilidade e responsabilidade.

Futuro

Com os desafios da mídia digital, o DIÁRIO deu passos importantes na transição para o digital, conquistando um novo público e mantendo a qualidade do conteúdo. O desafio agora é continuar inovando e mantendo-se relevante na era da informação imediata.

Fique ligado

O DIÁRIO entra em uma nova fase, mantendo a essência de sempre: levar até você informação com verdade e compromisso. Porque cada edição é um capítulo da nossa história. E essa história, que começou há 30 anos, segue evoluindo — com você, por você e para você!