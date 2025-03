Governador Zema na região

O governador Romeu Zema cumpre agenda nesta sexta-feira (21) na região.

Zema se reúne com autoridades e representantes do setor produtivo e aborda o programa Minas Livre para Crescer em São João do Oriente. Em Tarumirim, ele vistoria a Escola Estadual Professora Maria Teixeira da Fonseca e, em Engenheiro Caldas, vistoria a Unidade Básica de Saúde (UBS) construída no município.

Na mesma data, o governador também cumpre agendas nos municípios de Bugre, Iapu, Dom Cavati, Sobrália, Fernandes Tourinho e Alpercata.

O governador ainda anuncia a ampliação do Emergência MG, serviço que permite acionar as Forças de Segurança pela internet. O anúncio ocorre durante a inauguração da nova sede do 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga.