Briga entre sogro e genro por dívida, quase termina em morte

CARATINGA- Uma discussão entre sogro e genro, quase terminou em homicídio na noite dessa quinta-feira(20). Por volta das 22h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na rua Pedro Batista do Nascimento, em Dom Modesto, em Caratinga.

De acordo com informações, um homem de 51 anos chegou ao local em um veículo Corsa Sedan prata, acompanhado de três indivíduos, e iniciou uma discussão com seu genro, de 33 anos, relacionada a uma dívida de R$ 500.

Durante a discussão, um dos acompanhantes, já identificado, efetuou disparos em direção da vítima.

Houve luta corporal entre o sogro e o genro, momento em que a esposa do genro, de 27 anos, tentou intervir e acabou sofrendo uma lesão no olho esquerdo. O agressor desconhecido efetuou quatro disparos, dois para o alto e dois em direção ao genro, que não foi atingido.

Após os disparos, os suspeitos fugiram em direção ao bairro das Graças.

A Polícia Militar realizou diligências nas proximidades. mas até o momento os suspeitos e o veículo não foram localizados.

A Polícia Militar segue em rastreamento.