Comunicação

Um dos fatores importantes numa campanha é a comunicação do candidato com o eleitor. Ela se faz de várias formas. Em Caratinga, a comunicação visual foi muito bem aproveitada pela campanha do candidato Rogério Soares, que ficou três semanas sem ser incomodada pelos seus adversários, que preferiram minimizar o trabalho de Rogério nas redes sociais,

Comunicação II

Com sucesso na comunicação visual de Rogério, os coordenadores de campanha de Dr. Giovanni e Pedro Leitão sabiamente copiaram a iniciativa. Agora Caratinga está cheia de bandeiras. Se por um lado polui a cidade, por outro deixa a campanha mais alegre e acirrada.

Criatividade

O argumento que as bandeiras tirariam empregos das pessoas caiu por terra. Na verdade, a comunicação visual das bandeiras/vasos facilita o candidato andar com mais pessoas pelas comunidades demonstrando maior força de presença, sem, contudo, excluir a contratação de pessoas. Atitude foi inteligente e no inicio reprovada pelos opositores, e depois apoiada e utilizada. O importante é todos participarem do processo eleitoral demonstrando criatividade, adjetivo importante para quem assumirá administração municipal em 2025 com os recursos públicos limitados.

Pesquisa eleitoral

Outro instrumento utilizado pelos mecanismos de comunicação são as pesquisas eleitorais. No passado foram utilizadas como sondagem e com resultados tendenciosos para influir nas eleições. A justiça eleitoral percebendo as distorções promoveu instrumentos reguladores para que esses mecanismos de comunicação fossem melhor utilizados como forma de auxiliar o eleitor. Apesar de várias regulamentações e critérios rígidos, há ainda quem tente burlar as regras.

Pesquisa Eleitoral II

O juiz eleitoral Max Wild deferiu o pedido para suspensão imediata de pesquisa eleitoral MG -08921/24 em todos meios de comunicação. O autor do pedido alegou que “houve indícios de manipulação”. O juiz em sua decisão suspendeu a divulgação da pesquisa eleitoral.

Júlio e Johny

Os candidatos do PRD e do PSDB estão com desafio de melhorar seus desempenhos na área rural. Os dois candidatos não conseguem alavancar números nos distritos e comunidades de Caratinga. Um dado que se deve considerar é que nos distritos as distâncias são maiores para todos.

Pedro Leitão

O candidato do PDT lançou as bandeiras nas praças do centro da cidade. Que realçou, realçou!!! Tem aquele ditado, antes tarde do que nunca, e a reavaliação foi positiva pelo eleitorado do PDT, agora melhor representado em cores vivas.

Pedro Leitão II

Já quem esteve neste final de semana na santa terrinha apoiando a candidatura de Pedro Leitão foi é o ex-deputado estadual André Quintão (PT). André, que é secretário executivo do Ministério de Combate à Fome, tem forte presença no governo Lula e é uma forma de fortalecer a candidatura de Pedro Leitão na reta final.

Reginaldo Lopes e Dadinho

Um dos nomes mais cotados no Congresso Nacional, o deputado Reginaldo Lopes pediu voto para o candidato Aldair Dadinho prometendo ampliar o hospital com recursos de 3 milhões de reais. Reginaldo é forte no PT e pode ser a força que impulsiona a candidatura do presidente do PT em Caratinga.

Jean da DPC

Um dos empresários mais bem-sucedidos da santa terrinha, Jean da DPC, manifestou seu apoio ao candidato Rogério Soares nas redes sociais. Pelo visto, Jean leva consigo seu staff de influência em vários empresários.

Ary do Irmão

Se por um lado Jean da DPC apoia Rogério; Dr. Giovanni recebeu desde do início apoio do empresário Ary do Irmão Supermercados. Uma demonstração de que o ex-presidente da Acic também leva consigo boa parte de empresários para o lado de Dr. Giovanni e equilibra a disputa na santa terrinha no quesito econômico.

Leandro da Faveni

Já o empresário Leandro da Faveni abriu seu espaço tanto para Rogério Soares quanto para o professor Pedro Leitão. Leandro vem demonstrando espirito democrático como empresário, mesmo tendo sua posição política. Taí um bom exemplo.

Nem Construtor

Uma das comunidades que mais cresceu em Caratinga nos últimos anos, o residencial Porto Seguro, na divisa com Ipatinga, que faz parte do distrito de Cordeiros, terá candidato disputando pela comunidade: Nem Construtor (União Brasil). No histórico, a comunidade era sempre privada de investimento por causa de pouco influir eleitoralmente na santa terrinha do São João do Caratinga. Agora com eleitores transferindo os votos para Caratinga, tendo voz, pode ser o início de mudanças na comunidade.

Paulinho, Odiel e Mestre

O que tem em comum entre Paulinho do Dom Lara, Odiel do Santa Efigênia e Mestre do bairro Santa Zita? É que os três já foram presidentes do legislativo caratinguense e querem voltar a ser vereador e representar suas comunidades. Agora o que tem de diferença é que Paulinho está com Rogério Soares, Odiel com Dr. Giovanni e Mestre com Johny Claudy. Agora é ver quem em 6 de outubro realiza o sonho de retorno a casa dos lordes.