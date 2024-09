Dete

O DIARIO publicou na edição desta sexta-feira (20/9), a 5ª pesquisa eleitoral deste ano onde focou na disputada para ocupar as 17 vagas do legislativo caratinguense. O vereador Dete, o mais votado nas eleições passadas, continua pela 5ª vez sendo o mais citado entre os 270 candidatos. Ele que é do Republicanos e do distrito de Santa Efigênia vem tendo consistência para ser o mais votado nas urnas para o legislativo, pelo menos é o que mostra a pesquisas.

Rominho Costa

O vereador Rominho Costa (União Brasil) tenta seu quarto mandato no legislativo municipal de Caratinga. Ele, que já apareceu nas pesquisas do DIÁRIO entre os primeiros, sumiu e agora retorna como uma das possibilidades no União Brasil. Ele disputa a vaga com a vereadora Neuzinha da Oncologia e com o empresário David da Academia.

Mestre

Mestre, ex-presidente do legislativo municipal, volta aparecer de novo entre os mais citados, demonstrando que a briga no PSDB vai ser forte. Nomes como Juarez da Farmácia, Paulo Douglas, Veveto, Ediorgenes, Zé Caratinga e Anderson da Padaria ventilam nos bastidores da política. O time do PSDB vem forte para as urnas e surpresas podem sair daí.

PRD

No PRD, partido do candidato a prefeito Júlio Ribeiro, começa a aparecer nomes que podem obter uma vaga para o legislativo municipal. O destaque foi Carlinhos do Santa Zita, mas a chapa está completa e nomes como Robson do Esporte, Zé Carlos ou Edson Batata podem crescer na campanha.

Zé Cordeiro

O atual presidente do legislativo municipal, Zé Cordeiro, não aparecia nas pesquisas do DIÁRIO e muitos comentavam a respeito o que o Cordeirinho estaria arrumando porque estava esquecido pelos seus eleitores no distrito. Agora com 10 citações entre os mais votados e o quarto dos Republicanos, volta ao cenário da disputa, competindo com nomes fortes da política na cidade, como Dete, João Catita, Cleon Coelho e Dr. Edi Nelson.

Pedrinho

Quem voltou entre os primeiros mais citados foi o líder comunitário na região de Santo Antônio do Manhuaçu, São João do Jacutinga e Patrocínio, Pedrinho da Cachaça. Ele obteve 15 citações e conforme comentários nos bastidores da política, no PSB Pedrinho vem se destacando com constância e nas listas de analistas políticos ele aparece em quase todas.

Cleon Coelho

Nos bastidores os comentários são que o ex-presidente da Câmara Cleon Coelho é igual mineirinho, chega devagarzinho sem muito barulho, depois conquista a vaga. Já foi o mais votado nas eleições de 2016 e volta aparecer entre os mais citados. No partido mais citado nas pesquisas, Republicanos, Cleon briga também por vaga.

Irmão Emerson

O vereador do complexo do bairro Santa Cruz volta a despontar entre os primeiros mais citados na pesquisa do DIÁRIO com 11 citações. Ele apresenta entre os mais citados do partido Novo e muitos acreditam que o partido fará uma cadeira no legislativo. No tititi da política os comentários são que Emerson estará no legislativo em 2025, mesmo contra a vontade de lideranças fortes da política local.

Ceará e Nego do Pipico

Outras duas lideranças que estão na luta por uma segunda vaga no PP são Nego do Pipico (Santo Antônio do Manhuaçu) e Ceará. Há o questionamento se o partido consegue emplacar duas vagas. Há quem duvide, mas também há quem diga que o PP que tem Ricardo Angola na cabeça pode surpreender em 6 de outubro.

Giuliane Quintino

A vereadora do PT, Giuliane Quintino, ainda não saiu na foto dos mais citados, mas bateu na trave nesta última pesquisa com 8 citações. Aos poucos a vereadora vai aparecendo com seu trabalho eleitoral, demonstrando grande favoritismo para ser a primeira do PT em Caratinga.