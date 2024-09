Andressa Suíta e filhos estão em Miami enquanto Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça

Sertanejo é um dos alvos da Operação Integration, que também prendeu Deolane Bezerra

Enquanto Gusttavo Lima teve sua prisão decretada pela Justiça nesta segunda-feira, 23, Andressa Suíta e os filhos estão na mansão da família em Miami, nos Estados Unidos. A influenciadora compartilhou momentos na piscina e fazendo churrasco na companha das crianças.

Gusttavo estava até a última sexta-feira com a família, mas voltou ao Brasil para cumprir agenda e também marcar presença no último dia de Rock in Rio, no domingo, 22. Nas imagens compartilhadas por Andressa, Gabriel e Samuel aparecem com uma caveira, símbolo da festa de Halloween, tradicionalmente comemorada no fim de outubro nos Estados Unidos.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) determinou a prisão do cantor sertanejo em meio às investigações da Operação Integration, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra, no dia 4 de setembro.

O mandado de prisão preventiva foi assinado pela juíza Andrea Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. A publicação da decisão se deu após o Ministério Público devolver o inquérito à Polícia Civil, solicitando novas diligências e recomendando a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares menos severas.

No documento acessado pelo EXTRA, a juíza afirma que, “no momento, não vislumbra nenhuma outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública”.