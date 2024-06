Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington, depois de dois ‘golaços’ com inauguração do Centro Administrativo e asfaltamento da Avenida do Progresso, que liga o bairro Santa Cruz a avenida Professor Armando, agora é esperada a liberação das obras da Praça da Estação. Há muito não se via tanta obra na cidade de Caratinga.

Dr. Welington

O prefeito anunciou, mas deu pouca divulgação, para as dezenas de ruas que a municipalidade está recapeando na área urbana. Tem melhorado e muito as condições de bairros que vem recebendo a melhoria.

Parque de Exposição

Outra obra esperada pela população é a do Parque de Exposição João da Costa Mafra. A primeira etapa já foi finalizada, resta agora entrega da segunda fase, que é o galpão de leilões. Quem esteve no Parque nos últimos eventos já percebeu o quanto modernizou o local.

Humphrey Lima

O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima, se descompatibilizou do cargo para buscar a vaga de vice na chapa da situação com Rogério Soares. Humphrey é do MDB e agora só concorre com ele o também ex-secretário de Fazenda Pedro Lomar. Dr. Welington não manifesta quem iria indicar.

Ernani Campos Porto

O ex-prefeito de Caratinga, que chefiou o executivo de 2000 a 2008, que é o presidente do MDB, quer ver seu pupilo Humphrey Lima na chapa junto com Rogério Soares. No dia a dia, Ernani pouco comenta, mas nos bastidores é ele quem defende o posicionamento político de Humphrey ser o nome na chapa.

Pedro Lomar

O ex-secretário de Fazenda Pedro Lomar, presidente do PP, tem por um lado uma amizade mais próxima com Dr. Welington, já que juntos iniciaram lá em 2016 a caminhada das duas vitórias de Welington. Ver seu nome ser indicado a vice de Rogério, pode não ser uma surpresa assim tão distante.

Continuam

Já os secretários municipais de Agricultura Alcides Leite e o secretário Aluísio Palhares, de Desenvolvimento Social, preferiram continuar no governo do que participar da disputa eleitoral deste ano, já que eram apontados como também possíveis nomes a participar da chapa de situação.

Alcides Leite

Alcides comentou que tem muito serviços a serem realizados nos distritos, na área rural do município e no parque de exposição e que achou mais prudente permanecer na administração e ajudar Dr. Welington implementar todo rol de obras. “É muita obra a ser entregue ainda”, comentou o secretário.

Aluísio Palhares

Já o secretário de Desenvolvimento Social comentou que se mantem no cargo e vê que a questão da possível candidatura foi pouco discutida dentro do grupo político. Aluísio, um dos nomes mais conhecidos da política caratinguense, já assumiu o executivo por um mês quando era o vice de João Bosco, é ligado à igreja católica e era visto como estratégia política para combater Ronaldo da Milla dentro de um possível apoio da instituição ao grupo oposicionista e até mesmo ao grupo ligado ao PT caratinguense.

Nego

Um dos vereadores que vem trabalhando para tentar a reeleição é Nego do Dom Lara. Os comentários são que Nego é um dos vereadores que vem mais fazendo contatos para que seja primeiro ou segundo do PP.

Rogério Soares

O pré-candidato do Republicanos, Rogério Soares, esteve na Copa das Comunidades, na comunidade Santa Isabel, acompanhado dos vereadores Catita (PL), Rômulo Gusmão (Avante) e do ex-secretário Humphrey Lima (MDB).

Pedro Leitão

O pré-candidato do PDT, Pedro Leitão, elogiou nas redes sociais Dayvid da Academia na ideia de transformar o Parque de Exposição João da Costa Mafra em área de recreação. Elogiou o vereador Johny Claudy por estar perto dos problemas da cidade e por último elogiou Júlio Ribeiro por abordar assuntos ligados ao plano diretor de Caratinga. Pelo visto, os elogios são sem dúvida uma forma dele Pedro atrair parceiros para sua candidatura.

Dr. Giovanni

Já o ex-vice-prefeito Dr. Giovanni tem tido posicionamentos conturbados em sua base de apoio. A mexida na comissão provisória do PL não foi nada acolhedora pelo candidato do Podemos, Ronaldo da Milla, que influenciou a vinda do PL para Giovanni. O clima de desconfiança paira no ar na oposição.

Ronaldo da Milla

A escolha do vice, que já era tida como certa ser Ronaldo da Milla, está ficando cada vez mais desgastante na oposição. Ronaldo da Milla aceitou ser vice, mas pelo visto se a conspiração permanecer dentro do grupo contra ele, há comentários que ele pode vir a candidato e até abandonar a candidatura de Giovanni. Se antes era uma remota fumaça, hoje as coisas estão enfumaçadas. Tem gente no grupo de Giovanni mexendo em onça com vara curta.

Giuliane Quintino

A vereadora petista que foi muito cotada para ser vice de Pedro Leitão numa composição PDT e PT, agora mais do que nunca está alinhada em sua pré-campanha à vereadora. Junto de seu marido Luciano Campos, assessor parlamentar, estão andando por todo Caratinga para manter a militância petista alinhada nas eleições de outubro.

Johny e João Abelha

Um dos pré-candidatos que está mais envolvidos com a pré-candidatura de Johny Claudy à prefeito é João Abelha, do bairro Vale do Sol. João tem ido nas comunidades de Caratinga com Johny e mostrando os propósitos de sua terceira candidatura para vereador na santa terrinha.