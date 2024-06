Foi identificado como Marcelo do Carmo Silva, 38 anos, o homem que faleceu vítima de atropelamento na madrugada deste domingo (9), no perímetro urbano da BR-116, em Caratinga, próximo à Delegacia de Polícia Civil. O condutor do veículo, que atropelou Marcelo, evadiu do local e ainda não foi identificado. Peças do veículo ficaram espalhadas pela pista.