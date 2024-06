Rodovia que liga São João do Jacutinga a Patrocínio ganha o nome de “Sr. Robinson Leite Mattos”

CARATINGA- A estrada que liga os distritos de São João do Jacutinga e Patrocínio, agora se chama Sr. Robinson Leite Mattos. O projeto de lei, de autoria do executivo, foi aprovado pela Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito Welington Moreira.

Robinson Leite de Mattos esteve como presidente do Sindicato Rural na década de 80, trabalhou na carteira agrícola do Banco do Brasil por mais de 10 anos, além de ter atuado no crédito rural. O projeto que criou a lei que deu nome à rodovia ainda considera que ele e a família desenvolveram a cultura do café no distrito de Santa Luzia há mais 52 anos e a valorização das lideranças do meio rural. O cafeicultor faleceu, aos 88 anos, em 2020.

Recentemente, a Prefeitura realizou o asfaltamento da estrada, com mais de 3 mil metros de extensão, o que foi uma conquista importante os moradores da região. A obra proporciona melhoria da qualidade de vida dos moradores, que podem se deslocar com mais segurança e conforto, facilitando o acesso a serviços de saúde, educação e comércio.

Como uma importante região produtora de leite e café, a obra também contribui para o desenvolvimento social e econômico da localidade, pois facilita a logística de insumos agrícolas e pecuários e o escoamento da produção, além de dar mais acesso a regiões do município consideradas remotas, como os povoados de Suíço e Volta Grande.