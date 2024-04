Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington marcou a data da inauguração do Centro Administrativo Professor Isalino Moreira para dia 26 de abril, próxima sexta-feira. Secretarias de Fazenda, Administração, Comunicação, Chefia de Gabinete e Procuradoria já estariam funcionando no novo prédio, que por sinal é só elogios para as instalações.

Inauguração

Uma das marcas da administração de Welington Moreira é o fato que ele não é adepto a inauguração de obras, ou seja, pega e faz, mas não inaugura. Dezenas ou até centenas de obras não foram inauguradas ao longo dos oito anos administrativo, obras estas que não tem placas de identificação do ano e em qual governo foi realizada, diferentemente de tudo que já foi feito no passado.

Obra única!!!

Dia 26 será inaugurado não apenas uma obra, mas sim a obra única do prefeito de Caratinga, talvez a mais acompanhada por Dr. Welington, o Centro Administrativo Professor Isalino Moreira, que é uma homenagem que o prefeito faz a Caratinga, com centro administrativo moderno, homenageando também ao seu pai que faleceu em 2022. Talvez uma marca que o prefeito deixa no seu último ano da administração com carinho que tem por Caratinga.

Educação

Nos bastidores a saída do chefe do município da travessa Coronel Ferreira Santos, 30, abriu espaço para que a secretária de Educação, leia-se Elaine Teixeira, ir para o local, saindo da Rodoviária Velha e se alojando no espaço deixado pelo gabinete do prefeito. Os comentários são que as instalações serão suficientes para abrigar à maior secretaria do município.

Saúde

Outro debate mais controverso quanto a estruturação das secretarias, é a utilização do espaço onde hoje abriga a Secretaria de Educação com boas probabilidades de receber a Secretaria de Saúde, atualmente instalada em áreas alugadas. Nos bastidores a mudança da Secretaria de Saúde poderá economizar um bom aluguel aos cofres públicos, o que justificaria as novas instalações administrativas. Agora se vai acontecer a economia, resta aguardar.

Sucessão

A guerra de vídeos já acontece pelos pré-candidatos à prefeitura de Caratinga pelas redes sociais. Quanto à qualidade estética, já se percebe maior profissionalismo pelas equipes de Pedro Leitão e Rogério Soares. Com as redes sociais em alta, é importante a qualidade de vídeo e áudio. Tem alguns vídeos sofríveis. Como se comunicar com eleitor? Como passar o programa de governo e as ideias de uma nova Caratinga? Assim é importante ter uma linguagem adequada para concorrer às eleições de outubro próximo.

Segurança Pública

Em seu vídeo, o pré-candidato o professor Pedro Leitão (PDT) vem criticando a segurança pública do município de Caratinga. Pedro comentou que não acredita em passe de mágica, mas na política como forma de transformação. Pelo visto, Pedro vai buscar esse tema para o debate em nossa cidade.

Funcionalismo Público

Dr. Giovanni, pré-candidato do PL, em sua rede social, comentou que irá administrar como prioridade o funcionalismo público. Para Giovanni, o funcionalismo seria o Nº 1 em sua administração. São as propostas já sendo anunciadas pelos pré-candidatos.

Teinha

O ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga, Clausiano Peixoto, conhecido como Dr. Teinha, irá apoiar o pré-candidato Pedro Leitão nas eleições de 2024. Dr. Teinha esteve no lançamento da pré-candidatura de Pedro Leitão como sinal que os funcionários públicos municipais poderão apoiá-lo. Teinha é pré-candidato a vereador e está entusiasmado com a possibilidade de ter uma cadeira no legislativo caratinguense.

Johny Claudy

Já o pré-candidato Johny Claudy (PSDB), nas redes sociais, comenta que como vereador irá fiscalizar as pré-campanhas em que funcionários públicos estejam participando em eventos políticos. Para Johny, tem que fiscalizar essa situação para dar números de pessoas.

João Abelha

Enquanto Dr. Giovanni anuncia que sua prioridade é o funcionalismo público, Dr. Teinha, ex-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga por dois mandatos, apoia o pré-candidato Pedro Leitão. O funcionário público municipal João Abelha, que obteve 241 votos nas urnas em 2020, já anunciou que seu apoio vai para o pré-candidato Johny Claudy. Será que o apoio do funcionalismo público municipal está ancorado em um só nome ou tem várias lideranças com apoios diferentes?

Júlio Ribeiro

O pré-candidato Júlio Ribeiro (PRD) comentou sobre o plano diretor da cidade. De forma bem explicativa, Júlio, que é empresário da construção civil, quer explicar em seus vídeos a importância do plano diretor para o bem de Caratinga na prática. Para quem é do ramo, Júlio quer mostrar que sabe o que diz.

Dayvid da Academia

Nos bastidores da política, os comentários são que o empresário Dayvid da Academia está empolgado com o crescimento de sua campanha como pré-candidato pelo União Brasil. Para alguns, a composição do partido União Brasil junto com grupo oposicionista, com Dr. Giovanni, não será assim tão direto e natural. Para o União Brasil, o vice de Giovanni ainda está em aberto e que União Brasil pode caminhar junto ou até solo, se caso seu programa de governo não ser ouvido pela oposição.

Luisinho do América

Quem vai colocar mais uma vez seu nome à disposição da comunidade de Caratinga é o Luisinho do América. Ele, que disputou há 4 anos pelo PSL e conquistou 306 votos nas urnas, volta neste ano pelo PSB. Ele, que trabalha com jovens crianças no esporte, educando para vida sadia e disciplinada, vem pela terceira vez testar seu nome junto à comunidade de Caratinga.