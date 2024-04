Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington, com a demonstração de apoio à Rogério Soares, vem fechando oito partidos em sua coligação de situação e pode fechar de 100 a 110 candidatos à disputa nas eleições de outubro próximo. A equipe que auxilia o prefeito e o pré-candidato Rogério Soares está satisfeita com a aceitação política interna e o entusiasmo com a pré-campanha.

Bruno El Shaday

O mais recente filiado ao partido Avante, ligado ao grupo situacionista do pré-candidato Rogério Soares, é o comerciante Bruno El Shaday. À frente de eventos esportivos em Caratinga como o UpHill Pedra Itaúna, Circuito El Shaday, Desafio Superação, Copa Social, sempre engajado em questões sociais, Bruno tem conversado com várias pessoas da comunidade e diz ter interesse em disputar as próximas eleições ao cargo de vereador.

Rogério Soares

O pré-candidato Rogério Soares contabiliza apoio nos partidos: PSB, MDB, Avante, Republicanos, PSD, PP, AGIR e Mobiliza. A equipe tem pouco mais de 100 pré-candidatos ao legislativo que fazem uma diferença enorme no pleito eleitoral.

Pedro Leitão

O pré-candidato Pedro Leitão contabiliza quatro partidos até o momento, sendo eles: PDT, PT, PV e PC do B. Bem característico os partidos, pois têm ligações históricas podendo chegar ao número de 30 a 40 pré-candidatos à vereador, pelo o que se percebe nos bastidores da política.

Dr. Giovanni

Já coligação do pré-candidato Dr. Giovanni contabiliza quatro partidos, sendo eles, PL, NOVO, PODEMOS e União Brasil, formando a maior força de oposição em número de postulantes à Câmara Municipal, sendo algo em torno de 50 a 60 pré-candidatos, segundo analista de política.

Johny Claudy e Júlio Ribeiro

Analistas também acreditam que o vereador Johny Claudy, pré-candidato pelo PSDB, deverá sair com 25 a 30 pré-candidatos a vereador na disputa de outubro. Já Júlio Ribeiro (PRD), os comentários giram em torno de 14 ou 18 pré-candidatos ao legislativo.

Situação e oposição

Na soma, a estimativa é que o grupo da situação terá algo em torno de 100 ou 110 pré-candidatos e o grupo de oposição, somados, 120 ou 145 pré-candidatos ao legislativo. Assim estima-se 255 pré-candidatos à vereador. Noutra análise, esse número poderia cair para 220 postulantes à Câmara. Para alguns, estes números estão superestimados, que no fritar dos ovos não ultrapassem 200 pré-candidatos. É aguardar e ver a lista quando for publicada pelo cartório eleitoral.