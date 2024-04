Dr. Welington

O prefeito de Caratinga Dr. Welington oficializou nesta sexta-feira (5) seu apoio ao empresário Rogério Soares para a sucessão de seu mandato. Nos bastidores analistas já previam que Welington não tiraria um cartão do colete indicando um de seus secretários, mas sim apoio ao empresário. No discurso de apoio, o prefeito limitou se a falar, comentando apenas que se Rogério eleito irá pegar uma prefeitura em melhor estado do que ele havia pego em 2017, quando assumiu o seu primeiro mandato.

Rogério Soares

O pré-candidato Rogério Soares fez sua filiação no Partido Republicano com a presença do presidente do diretório estadual do partido, o deputado Euclides Petersen. Euclides afirmou confiar no sucesso de Rogério, visto ser o empresário um nome que aglutina pessoas pela simplicidade de ser.

Rogério Soares II

Junto as suas irmãs, no discurso de filiação ao PR, Rogério comentou que na pandemia de covid-19, onde quase veio a falecer, suas irmãs cuidaram bem da empresa da família, que lhe deu a confiança de aceitar o convite do partido para seguir em frente com sua pré-candidatura. Para Rogerio, é Deus Quem está encaminhando para novos rumos, agora na política para servir a Caratinga.

Prestigiado

O evento dos Republicanos teve a presença de vereadores como Dete, Catita, Nego, Ricardo Angola, Ramon Alacrino, Mauro Água e Luz, Noé, Romulo Gusmão, Zé Cordeiros, Careca, Cleon Coelho. Já Neuzinha, Zelinha, Bicudo, que fizeram do grupo de apoio do governo de Dr. Welington não foram vistos no evento.

Prestigiado II

Outro grupo do governo que prestigiou o evento foi o formado pelos secretários municipais Aluísio Palhares (Desenvolvimento Social), Elaine (Educação), Alcides Leite (Agricultura), Humphrey Lima (Desenvolvimento Econômico). Vários superintendentes e diretores estiveram no evento, demonstrando que o governo estará marchando com Rogério Soares.

Secretários

Pelo visto, nenhum dos secretários municipais se descompatibilizaram da função para uma investida ao cargo eletivo de vereador. O prazo termina neste sábado (6) e agora a oportunidade de nomes do primeiro escalão serem aproveitados num possível vice de Rogério em 6 de maio próximo.

Tuca Enfermeira

As mulheres, que foram surpresas nas eleições de 2020, também querem brilhar nas eleições de 2024. Quem já adiantou que vai para briga é Tuca Enfermeira, que irá representar o bairro Santa Cruz. Ela que nasce e vive no bairro pode ser uma esperança de virada nas urnas de outubro próximo.

Arão Carlos

O ex-vereador Arão Carlos está com os ânimos aflorados sendo um dos nomes certos para disputar as urnas em 2024 pelo PSB. Ele, que já foi vice-presidente do legislativo na década de 80, poderá voltar a disputar o pleito.

Pedro Leitão

O pré-candidato pelo PDT, Pedro Leitão, é entusiasmo puro com time que está formando para eleições de 2024. Com força na comunicação, Pedro vem conseguindo com êxito se comunicar com eleitor em sua pré-candidatura, levando entusiasmo por onde anda. Uma coisa é certa, se não houver profissionalismo pelos adversários, a campanha de Pedro já demonstrou que irá atropelá-los.

Jipão

O ex-presidente do PT Gilson Esmael, conhecido como Jipão, já afirmou nos bastidores que a velha guarda do partido estará junto de Pedro Leitão para prefeito e unidos para eleger Dadinho, atual presidente da sigla, como vereador. Juarez (ex-vereador) Elza, João Alves, Valdemar e o próprio Jipão estão unidos em mais esse desafio político.

Luciano Campos

Se o PT tem a velha-guarda com Dadinho; por outro, lado Luciano Campos tem a jovem-guarda do PT com Giuliane Quintino. Nas últimas eleições a velha-guarda não conseguiu unir forças e venceu Giuliane e há muito a velha-guarda só fica na saudade no partido, comanda, mas em tese não tem voto.

PT de agora

Agora é saber em outubro próximo na disputa entre as alas petista se o partido cresce e faz ao menos dois vereadores que podem representar o passado histórico criado nos anos 80 e o partido atual que não desaparecer do mapa político caratinguense em 2024.

Odiel de Souza

O ex-presidente da Câmara Municipal Odiel de Souza vem visitando repartições públicas e anunciando que a pré-campanha de Dr. Giovanni está indo muito bem.

Odiel de Souza II

Outro motivo que Odiel visita as repartições públicas é para anunciar que é pré-candidato a vereador junto do partido de Dr. Giovanni. Odiel se apresenta como um dos articuladores principais de Giovanni nas eleições de outubro próximo, e quer cacifar seu nome para que possa ser uma opção do eleitorado de oposição. Se Odiel terá êxito com sua investida, as urnas quem dirão.

Giovanni

Já a turma da situação, nos bastidores da política, comenta que a dupla Odiel e Giovanni já é velha conhecida de eleições anteriores. No início é só maravilha, mas no final é o resultado é quem manda. Daí remeter aos resultados das urnas de 2016 e 2020. Uma coisa é certa: mesmo contrariando a situação, ambos são vencedores, os dois já foram vice-prefeitos e não é à toa.

Marcos Inácio

O radialista Marcos Inácio, leia-se Rádio Sistec, que há meses vem fazendo sua investida como pré-candidato à prefeito, esteve na luta para receber audiência do eleitor. Como comunicado é nota 10, mas sem o partido, estava colocando todo seu projeto a perder, já que o MDB manifestou não dar a legenda para Marcos se candidatar.

União Brasil

O radialista ao perceber que não fluía bem com MDB, a convite do ex-vereador Irmão Emerson, filiou-se ao União Brasil, onde irá participar do pleito como pré-candidato a prefeito, já anunciado nas redes sociais. Agora ficam umas perguntinhas: E o Dayvid? Que também é do União Brasil? E quanto a Rominho Costa? Ele vai se filiar neste partido? Qual desses Irmão Emerson irá decidir como candidato a prefeito do partido?