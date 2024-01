MG-329

O prefeito Dr. Welington recebe hoje o governador Romeu Zema para inaugurar o recapeamento da MG-329. A rodovia estava com piso sofrível, sem a devida manutenção desde o início da década de 90 quando foi construída pelo governador Newton Cardozo. Recentemente recapeada e digna de aplausos para quem trafega pelo trecho.

Política

A sucessão do prefeito Dr. Welington fica a cada dia mais quente na santa terrinha e deve esquentar ainda mais quando terminar o recesso parlamentar. Os comentários apontam que podem estar surgindo novos grupos diante do quadro e que mudanças poderão acontecer até 7 de abril, fim da janela de mudanças de partidos e fim das filiações partidárias para quem quer participar das eleições.

Autofagia

Nos bastidores, os comentários são que o PT em Caratinga está fazendo uma “autofagia” política no partido. O partido que tem várias alas que disputam entre si, duas delas se destacam, a de Luciano Campos, assessor parlamentar, marido da vereadora Giuliane; e a de Altair Oliveira, presidente do partido, conhecido como Dadinho. Do jeito que vão a autofagia é uma realidade como dita nos bastidores.

PT

O Partido dos Trabalhadores obteve 1.847 votos nominais para vereador em 2020 e com a legenda atingiu 2.220 votos, tendo uma vaga para vereador, Giuliane Quintino. Em 2024 os comentários são que a disputa ficará entre a vereadora Giuliane e o presidente do partido Dadinho. O fato é que os dois vêm pensando em suas próprias candidaturas, buscando nomes bons no partido para apoiá-los, sem formar uma chapa que fortaleça o partido a ter duas ou três vagas. Assim no PT, será o PT contra o PT.

PT II

Dois nomes do partido que ajudaram nos votos em 2020 não serão candidatos a vereador nestas eleições. Um é João Lomeu, que deverá apoiar Giuliane Quintino, e o outro é Jipão, que deverá apoiar Dadinho. Agora é esperar se a estratégia é correta ou se será uma “autofagia” como se comenta nos bastidores da política.

Zé do Carmo

O presidente do PSDB de Caratinga José do Carmo Fontes, o Zé Mugango, está visitando as lideranças políticas e empresariais da santa terrinha colocando seu nome à disposição. Mugango tem um partido, mas faz negociação nos bastidores para conquistar mais dois partidos e trabalhar na hipótese de obter no mínimo 50 lideranças em torno de seu nome. Pelo visto, o homem quer fortalecer suas possibilidades eleitorais.

Marcos Inácio

O radialista Marcos Inácio vem fortalecendo seu nome nas comunidades rurais, visitando vários amigos e algumas lideranças. O importante que Marcos Inácio tem de procurar um bom partido para fortalecer politicamente seu nome. Uma coisa é ser reconhecido como radialista, outra coisa é ter condições e força política para seguir em frente. Se não, é chover no molhado.

MDB

O MDB já deu um recado através do João Cabeção, líder do bairro Dr. Eduardo, que no partido o candidato seria Humphrey Lima. Assim não sobraria espaço tanto para Marcos Inácio e o secretário de Desenvolvimento Econômico do governo municipal? No dito popular, o João meteu o cabeção na frente!!!

Rogério Soares

O empresário Rogério Soares estava num ritmo acelerado no fim do ano passado e pelo visto, no mês de janeiro, deu uma esfriadinha na política. Os comentários são que os entendidos ligados a ele, o orientaram a dar uma parada para entender melhor o quadro eleitoral neste início de ano, mesmo porque seus adversários estavam todos parados.

Dr. Giovanni

Nos bastidores os comentários são que Dr. Giovanni teria poucos partidos na coligação em 2024. A força que se juntou em 2020 para tentar derrotar Dr. Welington não seria a mesma em 2024, ao menos é o que se conta nos bastidores. Para muitos, Giovanni está tranquilo por demais que não está juntando lideranças suficientes para manter seu favoritismo.

Dr. Giovanni II

Os comentários são que Giovanni teve Pedro Leitão e o PT, que não terá mais. O Dayvid da Academia quer candidatura própria e o grupo do PSDB, ex-grupo do Marco Antônio Junqueira, apoia Zé Mugango. Assim a oposição poderá estar fragmentada em outubro, bem diferente do que aconteceu em 2020.

Decisão

O fato de Dr. Welington não decidir quem será seu sucessor pode estar deixando embaraço o grupo situacionista. Dos quatros nomes que se apresentam no governo, Humphrey, Alcides, Aluísio e Marcos Inácio, apenas o radialista virou o ano trabalhando seu nome à sucessão. Os outros três, que são secretários municipais, estão com a cabeça mais no administrativo do que no político, ao menos em janeiro.

Talharim

Quem está animado na disputa eleitoral para concorrer a uma provável vaga no legislativo em 2024 é jornalista Luís Carlos Talharim. Ele que começou sua vida política como locutor de eventos, conheceu os caminhos das pedras e agora iria disputar uma das 17 vagas do legislativo. Vai que é sua, macarrão!!!

Catita

O vereador João Catita, do distrito de Santa Luzia, está animado com asfaltamento de mais um trecho da estrada que liga Caratinga ao maior distrito da cidade. Catita acredita que em breve toda a estrada estará pavimentada, já que falta apenas um pequeno trecho. “Eu acredito!!!”, já diz Catita.

Sumiu

O PTB que já foi um dos partidos mais fortes e mais influentes de Caratinga, pouco se fala nele hoje. Nas eleições de 2020 teve apenas 13 candidatos, sendo o penúltimo mais votado com apenas 714 votos. O que será que aconteceu com o PTB em Caratinga?

Pior

Pior que o PTB em Caratinga é a história do PDT de Leonel Brizola, que nas eleições de 2020 foi o menos votado com apenas 120 votos. Em Caratinga, nos anos 90, teve como deputado estadual Dr. Eduardo, que elegeu como suplente e assumiu uma cadeira no legislativo. Saudades de bons tempos.