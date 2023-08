Pai de 2 e amava viajar: quem era humorista morto após post sobre traição

O comerciante e humorista Tiago Rodrigues de Oliveira Brito, de 36 anos, morto na terça-feira (15) com nove tiros dentro de sua farmácia, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga (MG) sonhava em viajar e conhecer os mais diversos destinos do país e do mundo.

Leia também: Justiça manda prender suspeito de matar humorista após vídeo de traição

Tiago era casado e pai de dois filhos, um de 16 anos, e outro de apenas 2 anos, sendo esse autista. A esposa de Tiago, a comerciante Lorrane Santos, conta que há menos de um mês, o humorista havia perdido o pai, e ele assumiria os cuidados com a mãe e a avó.

“Tiago era sinônimo de festa, alegria, sorrisos, amor, bondade, empatia, dono do maior coração que conheci. No dia 21 de julho ele perdeu o pai e ele falava que iria cuidar da mãe e da avó com muito amor assim como o pai dele fazia”, recorda a esposa.

Há pouco mais de três anos, Tiago deixou o emprego de vigilante para assumir com a esposa a propriedade de uma drogaria. Além da parte administrativa do negócio, o rapaz também era responsável por parte das entregas.

“Aos sábados, domingos e feriados, o Tiago ficava responsável pelas entregas da drogaria, ou seja, estávamos trabalhando muitos nos últimos meses para conseguir estabilizar nosso negócio”, conta Lorrane.

Apesar de comerciante, Brito também mantinha um perfil no Instagram, onde postava esquetes de humor para os cerca de 18 mil seguidores.

A Polícia Civil acredita que o crime tenha sido motivado por um vídeo divulgado pelo humorista dias antes. No vídeo, ele comentava sobre um caso de traição envolvendo um morador da cidade.

“Tiago tinha um quadro no Instagram chamado jornal do Britinho e fez uma postagem na qual custou a vida dele. Nessa postagem ele falava o seguinte “vocês estão sabendo de um dono de lanchonete que foi pego pela mulher com outro homem?” Essa foi a postagem, depois disso ele não falou mais nada”, detalha a esposa.

Ainda segundo a mulher, Tiago era uma pessoa de comportamento tranquilo e nunca se envolveu em brigas.