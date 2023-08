‘Orgulho’, ‘Inveja’ e ‘Ingratidão’ são temas do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga

CARATINGA- Caratinga sediará, pela décima oitava vez, o Salão Internacional de Humor, que acontecerá no período de 20 a 30 de novembro 2023, apresentando Charges, Cartuns, Caricaturas e Quadrinhos abordando o tema: “Orgulho, Inveja e Ingratidão”, enviados por artistas do Brasil e do exterior, que terão os seus trabalhos expostos na Casa Ziraldo de Cultura.

Idealizado e realizado pelo cartunista e produtor cultural Elcio Danilo Russo Amorim, o Edra, o evento tem parceria com a Estação Cultural de Caratinga e apoio da Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria de Educação Esporte e Cultura.

“É um tema bem pertinente em relação não apenas aos dias atuais, porque são três sentimentos que considero inferiores e que tira toda uma base de qualquer qualidade que um ser humano possa ter, ou que possa tentar conseguir. É um “câncer” da humanidade, e que por mais que a gente tenha esse cuidado, esse zelo, de não cometer esses erros, são traiçoeiros e estão sempre circundando a nossa vida, nossos relacionamentos”, destaca Edra.

Conforme o cartunista, esta é uma forma de conscientizar “para não deixar que esses sentimentos cresçam e tomem corpo de forma que tire toda a possibilidade da sua essência, e principalmente o convívio entre as pessoas. Esses sentimentos não levam nada a lugar algum, e só traz mal a todos”.

O Salão de Humor de Caratinga começou quando Edra morava ainda em Brasília/DF, sonhando um dia voltar para Caratinga e fazer o evento na sua cidade. E assim foi feito em 1998, justamente quando Caratinga fez 150 anos. “Durante esse tempo houve algum momento que não pôde ser realizado porque é uma luta e uma conquista diária que a gente tem para realizar a cada ano. Houve contratempos como duas enchentes em Caratinga, troca de governo. É muito complicado manter o evento, mas, mesmo assim atingimos essa marca de 18 edições”.

Edra frisa que se trata de um evento internacional e que se mantém forte ao longo dos anos. “Um dos poucos da nossa região, se não for o único, um dos três melhores salões do país, então estamos chegando à maioridade com muita reponsabilidade, mas com uma bagagem muito boa e com a satisfação de que valeu a pena chegar até aqui, e nessa maioridade, a nossa força e disposição renovadas para poder dar sequência a esse trabalho”.

3º Festival Jal&Gual

Inserida na programação, acontecerá também o 3º Festival Jal&Gual, que tem como objetivo homenagear os próprios cartunistas do Brasil, fato inédito no mundo. Fernando Coelho dos Santos será tema caricatura, em reconhecimento a sua importante participação na realização do 1º Salão Mackenzie de Humor e Quadrinhos (1974), o primeiro realizado no Brasil e na implantação do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que neste ano completa 50 anos de atividades. “Ambos influenciaram centenas de eventos que até hoje seguem seus conceitos iniciais, tanto na organização e regulamento, salões estes que são, no decorrer deste tempo, responsáveis por nossas destacadas gerações de humoristas gráficos”, afirma Edra.

Na série de homenagens que o evento vem prestando aos ilustres caratinguenses, já figuraram Ziraldo, Agnaldo Timóteo, Míriam Leitão, Ruy Castro e Zélio. Nessa edição a homenageada é a escritora caratinguense Marilene Godinho, que será tema de caricatura.

O Salão de Humor de Caratinga, já apresentou em suas edições realizadas até aqui, trabalhos de artistas de todas as federações do Brasil e de mais 75 países. É o mais tradicional e importante de Minas Gerais, está entre os maiores e longevos do país. O evento, que é aberto ao público com entrada franca, é uma atração artística que fomenta a cultura, estimula o turismo, servindo de importante opção de entretenimento que agrada a todas as faixas etárias.