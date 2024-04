Orbis Clube Caratinga realiza bazar beneficente

CARATINGA- O Orbis Clube está promovendo mais uma edição do bazar beneficente. A ação acontece até o dia 16 de abril, das 8h às 18h, no Casarão das Artes

“Estamos realizando mais um bazar em razão das nossas obras sociais, para arrecadar fundos e atender às entidades de Caratinga. São roupas, calçados e temos até máquina de escrever dessa vez. As entidades de Caratinga têm necessitado muito de nosso apoio e de apoio de todos os clubes de serviço”, afirma Carlos Alberto Soares, o “Carloto”

O bazar conta com produtos seminovos, comercializados a partir de uma triagem da equipe. “Roupas a partir de R$ 5. Dessa vez ganhamos duas máquinas de escrever seminovas, funcionando, elétricas e estamos vendendo a R$ 200. Estou conclamando a comunidade, de modo geral, para que nos apoie mais uma vez, para atender tanto o público de Caratinga como região. O pessoal que trabalha na área rural tem nos procurado para camisas de manga comprida e calças para trabalhar no meio rural. Temos muito produto, calçado, camisa, calça, vestidos. São vários produtos e estamos aqui aguardando vocês”.

O Orbis Clube de Caratinga presta serviços sociais há 51 anos para a comunidade. Um trabalho silencioso, mas, que deixar profundas marcas de solidariedade. “Se procurar nas entidades de Caratinga, vai ver nosso trabalho, a gente não divulga muito, mas, a gente fala em prol de todas as entidades que nos procuram. Sempre que somos solicitados, a gente ajuda”.