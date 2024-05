Opine sobre cursos que serão ofertados pelo Instituto Federal em Caratinga

Está aberta a consulta pública para saber quais cursos a comunidade deseja que o novo Campus do IF Sudeste MG ofereça. Juntamente com a audiência pública realizada no dia 16/05, a pesquisa contempla as ações do Plano de Implantação do Campus Caratinga.

Estudantes, educadores, membros do executivo, legislativo e judiciário, representantes de associações e entidades governamentais ou não, pessoas residentes nos municípios próximos a Caratinga, pequenos e grandes empresários, trabalhadores das indústrias da região, dentre outros, são convidados a dar sua opinião.

A consulta pública vai até o dia 24/05.

Dê sua opinião clique aqui