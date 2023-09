OPERAÇÃO TALIÃO: PC e PM deflagram ações em Manhuaçu e Santa Margarida

MANHUAÇU/SANTA MARGARIDA – A 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhuaçu, sob o comando do delegado regional, Felipe de Ornelas Caldas, e cooperação com a Policia Militar deflagrou na manhã desta quinta-feira (31/08), a “Operação Talião”, onde foram cumpridos três mandados de Prisão e oito mandados e busca a apreensão. As cautelares foram cumpridas nas cidades de Santa Margarida e Manhuaçu.

Na cidade de Santa Margarida foram cumpridos dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão; e na cidade de Manhuaçu, um mandado de prisão e cinco mandados de busca e apreensão nos bairros Lajinha, Santa Luzia e Matinha.

Os envolvidos, com idades de 18, 19 e 21 anos, foram detidos por mandados de prisão preventiva, tendo em vista ter sido apurado no decorrer do Inquérito Policial a participação efetiva no crime de homicídio que vítima Talisson Junior Tavares Evangelista, que foi morto com requintes de crueldade e teve seu corpo encontrado dias após o seu desaparecimento em uma lavoura de café.

Apurou-se que para o cometimento do crime os investigados sequestraram a vítima, levando-a a um local desconhecido ficando este desaparecido por quatro dias até ser encontrado já em estado avançado de putrefação e com várias lesões no corpo.

Os autores também são investigados pela prática de outros crimes relacionados ao tráfico de drogas, nesta cidade, sendo que os autores de Santa Margarida na época dos fatos estavam residindo na Viela Zequinha Campos, no bairro Santa Luzia.

O nome da “Operação Talião” vem do latim em referência ao Código de Hamurabi: “olho por olho, dente por dente”, vez que os autores praticaram o crime em decorrência de terem tomado conhecimento que a vítima era o autor de um crime de furto de uma caixa de som do veículo de um dos envolvidos.

A ação policial foi coordenada pela delegada titular da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa, Jéssica Fidelis Ribeiro de Castro e pelo inspetor Hernesto Francisco da Silva. A operação contou com policiais civis de Abre Campo, Matipó, Santa Margarida, Manhuaçu, além de policiais militares de Santa Margarida e Manhuaçu.

O CASO DO HOMICÍDIO

No dia 30/04, foi encontrado o corpo do morador de Manhuaçu, Talisson Júnior Tavares Evangelista (Tatá), 28 anos. Um morador procurava por um cavalo na lavoura próxima ao bairro Alphaville quando avisou o corpo e acionou a polícia.

O corpo estava em estado de decomposição e com sinais de violência, lesões nas regiões da cabeça, tronco e braços.

Talisson Júnior estava desaparecido desde o dia 26/04. Naquele dia, três homens teriam sido vistos com o rapaz, o chamaram para entrar num carro e saíram. Desde então, ele estava desaparecido.

Fonte: Portal Caparaó