OPERAÇÃO SCHOOL’S OUT Preso investigado pela prática dos crimes de armazenamento e posse de conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil

Preso investigado pela prática dos crimes de armazenamento e posse de conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil. Ação foi em Divino

DIVINO – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na manhã desta quarta-feira (22), a operação School’s Out, na qual foi cumprido mandado de busca e foi preso em flagrante um professor investigado pela prática dos crimes de armazenamento e posse de conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil.

Na casa do suspeito, em Divino, foi apreendido vasto material contendo cenas de nudez e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. No local também foram apreendidos indícios de uso de drogas e de aliciamento de menores para a produção de vídeos de conteúdo sexual.

A ação, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) do MPMG e pela Promotoria de Justiça de Divino, contou com a participação de três promotores de Justiça, seis policiais militares e um policial civil.

A investigação iniciou-se a partir do acionamento do MPMG pela mãe de uma vítima, narrando suposto assédio sexual praticado pelo investigado contra seu filho, em conversas nas quais o suspeito teria solicitado ao adolescente, para revenda, fotografias de partes íntimas, mediante promessa de pagamento, bem como o teria instigado ao uso de drogas.

As investigações continuam em curso após a apreensão dos telefones celulares, computadores e HDs, que serão submetidos à extração e análise.

Assessoria MPMG