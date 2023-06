Onça ataca animais na zona rural de Inhapim

Uma onça que vem atacando e comendo animais de criação, está causando medo em moradores do córrego do Januário, zona rural de Inhapim. Segundo informações de uma moradora, a onça teria sido vista na localidade dias atrás e no início da noite desta terça-feira (13), onde dois cães foram atacados. Os donos dos animais domésticos ouviram latidos e ao verificar, os bichos já estavam mortos, com ferimentos no pescoço. Há relatos ainda de ataques a galinhas, bois e outros animais.

A Polícia Militar de Meio Ambiente foi acionada, compareceu ao local na tarde desta quarta-feira (14) e orientou os moradores a manter a limpeza dos quintais e, se possível, fazer a instalação de refletores nos arredores das residências, visto que a claridade ajuda a afugentá-las.

Quem avistar a onça deve entrar em contato com a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, através dos telefones 190 ou 193.

A Polícia Militar Ambiental alerta que o abate do animal é ilegal. Se alguém matar a onça, estará infringindo o Código Ambiental do Brasil. A caça, captura ou perseguição de onças é proibida por lei federal(9.605/88) de proteção à fauna silvestre, sob penas que vão de prisão domiciliar até multas que podem chegar a R$5 mil.

A recomendação é que a captura desse tipo de animal, que é agressivo, deve ser feita por pessoas treinadas, no caso, o Corpo de Bombeiros.