Obras de ampliação da rede de esgoto beneficiarão mais 12 mil moradores de Inhapim

Copasa destinou R$ 11 milhões para a segunda etapa do empreendimento, que garantirá o acesso de100% da população urbana ao saneamento

INHAPIM – Para garantir mais saúde e qualidade de vida aos moradores de Inhapim, a Copasa está investindo R$ 11 milhões na segunda etapa das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário. O empreendimento, que beneficiará cerca de 12 mil pessoas, teve início em agosto deste ano e previsão de conclusão em fevereiro de 2024. Com o término das obras, 100% da população urbana terão acesso ao saneamento básico.

As obras contemplam a implantação de 360 metros de redes coletoras de esgoto (tubulações que direcionam o esgoto para os interceptores); 4.295 metros de interceptores de esgoto (tubulações que serão implantadas ao longo dos córregos e rio Caratinga para receber os esgotos das redes coletoras de esgoto); 1.242 metros de emissários (tubulações que conduzirão o esgoto até a área da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE); 1 estação elevatória de esgoto; 426 metros de linhas de recalque (tubulações utilizadas para o escoamento do esgoto bombeado pelas estações elevatórias); e 430 novas ligações prediais de esgoto (responsáveis pelas ligações da rede de esgotamento domiciliar à rede coletora). A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) será construída pela prefeitura com recursos advindos da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Segundo o superintendente da Unidade de Negócio Leste da Copasa, Albino Campos, a obra de ampliação é um compromisso da companhia. “O empreendimento visa a melhoria da saúde e da qualidade de vida de toda a população de Inhapim, além de promover melhores condições ambientais, crescimento socioeconômico de toda a região e confirmar o compromisso firmado pela Copasa junto ao município”, destacou.

Benefícios do tratamento de esgoto

O tratamento de esgoto proporciona benefícios sociais, econômicos e melhoria das condições de saúde das pessoas. Entre outras vantagens, o sistema de esgotamento sanitário possibilita ao município receber o ICMS Ecológico, como forma de incentivo para criação de mais áreas de preservação ambiental ou para melhoria das condições dos atuais espaços existentes, proporcionando melhora na vida da população local.

“Vale reforçar que a destinação adequada do esgoto evita a propagação de doenças de veiculação hídrica, proporciona a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e traz mudanças positivas nos aspectos urbanísticos, com a consequentemente valorização imobiliária e o crescimento socioeconômico da cidade e da região”.

Outro benefício gerado pela obra é o incremento da arrecadação do município, que recolherá os Impostos Sobre os Serviços (ISS) prestados pela empresa contratada pela Copasa. A geração de empregos diretos e indiretos, a aquisição de materiais e equipamentos e a contratação de serviços indiretos na cidade também geram receita e movimentam a economia local.