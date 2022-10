Comércio funciona em horário especial para o Dia das Crianças

CARATINGA- O comércio de Caratinga funciona em horário especial para o feriado de 12 de outubro, Dia das Crianças. Os consumidores estão com um prazo maior para as compras desde esta segunda-feira (10), em que as lojas funcionaram das 9h às 20h. O mesmo horário será realizado nesta terça-feira (11). Na quarta-feira, 12 de outubro, o comércio ficará de portas fechadas.

De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) Presentes mais procurados são roupas e/ou calçados, seguido por bonecas/bonecos, jogos de tabuleiro/educativos, e avião/carrinho de brinquedo (20%). Já os principais locais de compra devem ser as lojas físicas, seguido de compras pela internet.