Prefeitura prepara nova edição do Natal Iluminado

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração natalina compreendendo a locação dos materiais decorativos e mão de obra.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, órgão responsável pela elaboração, acompanhamento e fiscalização da execução do projeto natalino, destaca que este é um período que traduz a necessidade de aproximação entre as pessoas e, principalmente, uma rica oportunidade de reflexão. “É importante que a cidade esteja preparada para provocar nos indivíduos o despertar dos sentimentos de fraternidade e solidariedade, por isso ornamentar os endereços culturais de grande circulação do nosso Município, a Praça Cesário Alvim, deverá ser um exercício importante de compreensão de que os espaços da cidade devem ser sempre humanizados, acolhedores e, sobretudo, participante do cenário quotidiano dos cidadãos”.

A celebração do Natal em ambientes públicos, de acordo com o executivo, possibilita um encontro necessário com todas as pessoas que nesse período frequentam com mais intensidade o centro de Caratinga. Por isso, a programação do Natal 2022 promoverá a celebração da vida e da fraternidade. “Buscando despertar a prática efetiva de ações que possam modificar a vida das pessoas. Caratinga centraliza as ações de concentração do Comércio que se aquece nesse período de festas, não podemos deixar de reconhecer a importância dessa época para a geração de emprego e renda, o produto cultural dos nossos mais diferentes segmentos ficam em evidência e o cenário se prepara para garantir oportunidade de trabalho para artistas da música, do teatro e do artesanato, enfim, a economia de Caratinga absorve as mais diferentes demandas das festividades de Natal, promovendo diferentes oportunidades para todos”.

Conforme a Prefeitura, a cidade precisa estabelecer vínculos com seus cidadãos, promovendo ações que interfiram e acompanhem o cotidiano do calendário comum dos indivíduos. “Por isso é importante preparar uma programação que provoque a reflexão e ao mesmo tempo suscite a mudança de comportamento. O Natal é a festa máxima da cristandade. É o marco da celebração da esperança e da paz entre os povos. Com esta compreensão, é de extrema relevância que a administração pública seja provedora de ações que visem disseminar no cidadão a crença em dias melhores, a confiança num futuro de esperança, paralelamente a uma opção de lazer familiar e aprazível em ambiente criado especialmente para este fim”.

A decoração natalina tem a proposta de ser um ponto de encontro de famílias e amigos, sem perder o foco no incremento do potencial turístico que também vem sendo alvo das ações governamentais. “Acredita-se que, Caratinga atraia com sua decoração de Natal, muitos visitantes, trazendo visibilidade, desenvolvimento e construindo uma identidade cada vez mais forte de referência regional em todos os segmentos”.

A decoração novamente será realizada na Praça Cesário Alvim com a mega árvore de Natal construída por painéis modulares de no mínimo 16 metros de altura do chão até sua ponta, confeccionada em estrutura metálica de alta resistência. Também estará de volta a Casa do Papai Noel, medindo 20 metros de comprimento x 10 metros de largura x 3,5 metros de altura em estrutura de madeira, contendo sala de visita, varanda, quarto e cozinha toda decorada, ornamentada com peças decorativas natalinas no seu interior: mesa de jantar, cadeiras, poltrona do papai Noel, árvores de Natal, cama, guarda-roupa, sofá, pufes e outros elementos no interior e exterior, iluminada com micro lâmpadas de led dourada. A casa deverá ter no mínimo três janelas e duas portas com trancas, sendo uma porta para entrada de público e uma para saída.

As palmeiras serão envolvidas por mangueira LED. Este ano, a decoração ainda contará com a árvore cantante em estrutura metálica, contornada com fita de LED e 5 metros de altura, integrada a um sistema computadorizado, sincronizando imagem x som, com iluminação colorida, executando uma programação ininterrupta de seis horas de música por dia

O valor total estimado da contratação do serviço é de R$ 767.551,76 diante dos três orçamentos realizados pela prefeitura.