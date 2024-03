O SUBMUNDO DOS ANOS 90

Em “Rito dos Coelhos”, Tiago Santos-Vieira retrata farrapos humanos em busca de redenção

DA REDAÇÃO – Os anos 90 e sua música, seus filmes e seus seriados de TV ficaram marcados na memória de quem viveu aquela época. O lema do movimento britânico Shoegaze, “The Scene That Celebrates Itself” (a cena que celebra a si mesma), termo cunhado por Steve Sutherland, da extinta revista Melody Maker, nos dá ideia do hedonismo daquele tempo. Muitos adotaram a dedicação ao prazer como estilo de vida, porém muitas vezes esse prazer tendo caráter egoísta. Houve ainda o Grunge com o Nirvana querendo destruir o mundo, o Pearl Jam querendo salvá-lo, enquanto o Mudhoney parecia não ligar para nenhuma das duas hipóteses, no melhor estilo ‘deixa estar’. Claro, filmes e seriados que atraíram uma legião de fãs. Tudo muito alegre e vibrante. Entretanto, em “Rito dos Coelhos”, Tiago Santos-Vieira mostra o contraste dessa atmosfera e retrata personagens que são farrapos humanos em busca de redenção. Ou seria de perdão? O autor deixa o lado ‘ceifador’ de “Elos do Mau Agouro” ou mesmo as profundezas do terror de “Dança das Bestas” e suas personagens buscam refúgio numa terapia de grupo. “Rito dos Coelhos” é como se o icônico seriado dos anos 90, “Barrados no Baile”, fosse roteirizado e dirigido pelo espanhol Jesús Franco (Jess Franco, o Orson Wells dos filmes B), um diretor eternamente atormentado pela morte prematura de sua musa Soledad Miranda. Mais uma comparação: Se Pamela Anderson fosse uma personagem deste livro, ela não seria a C.J. Parker de “SOS Malibu”, seria ela mesmo, aquela da sextape com Tommy Lee. Esse é o clima de “Rito dos Coelhos”.

O ENREDO

Na terapia de grupo, uma ex-celebridade juvenil dos videogames conta suas desventuras vividas nos anos 90. Regada a drogas e abusos por parte de seu então empresário, a história de Speed Phil se confunde com a de outros personagens – igualmente assistidos na terapia e, no passado, presos na mesma rede de chantagens que Phil.

Nas cadeiras também se sentam: Sarah, ex-atriz atormentada pelas lembranças da infância na fazenda, onde presenciara inúmeros maus-tratos com animais. Raphaell, metade de uma dupla sertaneja morbidamente findada pelo vício de ambos. E também Klaus, excêntrico produtor de TV que, em detrimento da saúde frágil, não hesitava em ficar nu nas festinhas do showbusiness.

Está preparado? Porque também temos no cardápio clínicas de reabilitação, grupos de extermínio, pornografia amadora de péssimo gosto… além de várias abstrações nas falas dos personagens, que nos levam para histórias paralelas à principal.

“Rito dos Coelhos” é um emaranhado POP, varrendo a música, o cinema, a TV e toda mídia dos anos 90/2000. Contudo, a obra não é só pretérito, teletransportando para aquela época pautas debatidas hoje em dia – mostrando que o “Rito dos Coelhos” é grotesco, violento, porém necessário! “E não deixe de ouvir a trilha sonora de Rito dos Coelhos: basta escanear com o Spotify as imagens internas do livro”, recomenda Tiago Santos-Vieira. A trilha conta com nomes como Gary Nunam, Roxy Music, Zé Ramalho e Sepultura, Ana Cañas e Placebo (N. do E.: Faltou Echo and the Bunnymen).

SOBRE O AUTOR

Nascido na mitológica Caratinga, Tiago Santos-Vieira fez voto de pobreza ao optar pelo Jornalismo (UFJF). Da miséria, passou à escravidão voluntária, trabalhando com periódicos em São Paulo (chegando a morar em um motel). Foi um rasgo temporal produtivo, com publicações nas revistas Rolling Stone, Trip/TPM, Riders e no Diário de Guarulhos. Fechado esse ciclo, voltou à Terra do Nunca, vulgo Caratinga, passando uma temporada trancafiado num quarto escuro. Quando viu a luz, fora aprovado em um concurso público e estava grávido de um livro. Foi então morar em Brasília, onde, após sanguinolenta gestação, pariu “Elos do Mau Agouro”. Tornou a Minas, publicando o infantil “As Aventuras do Super Careca”, “Dança das Bestas” e este “Rito dos Coelhos”. Siga o autor: @santosvieiratiago

SERVIÇO

Autor: Tiago Santos-Vieira

Editora: C5 Livros

Gênero: Suspense / Thriller Psicológico

Público: Jovem / Adulto

Páginas: 189

Vendas: Amazon ou inbox no Instagram @santosvieiratiago