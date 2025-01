NOTÍCIAS DO AGRO

Cotações ICE

As cotações dos contratos de café na ICE Futures US e na ICE Europe dispararam na última semana. Na sexta-feira (24), oscilaram bastante, mas encerraram mais um dia em alta acentuada. Mesmo com a forte alta das cotações do café em Nova Iorque e Londres, a recuperação do real frente ao dólar nesta semana, dificultou o fechamento de negócios no mercado físico brasileiro.

Na sexta-feira (24), na ICE Futures US, os contratos de arábica para março próximo alcançaram novo patamar histórico de preços. Oscilaram 790 pontos entre a máxima e a mínima, batendo na máxima do dia em US$ 3,4980 por libra peso, em alta de 585 pontos. Fecharam o pregão valendo US$ 3,4755 por libra peso, com ganhos de 360 pontos.

Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo bateram na sexta-feira (24), na máxima do dia, em 5.600 dólares por tonelada, em alta de 118 dólares. Fecharam o pregão valendo 5.544 dólares, com ganhos de 62 dólares.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram, sexta-feira (24) 19.814 sacas. Estão em 928.935 sacas. Há um ano eram de 257.478 sacas. Subiram nesse período 671.457 sacas. Somaram queda nesta semana de 53.442 sacas e de 8.562 sacas na semana passada. Subiram 3.810 sacas na semana anterior à passada. Subiram 48.490 sacas no mês de novembro e 38.059 sacas no mês de outubro.

Dólar e o mercado

O dólar recuou na última semana 2,40 %. Fechou, sexta-feira (24) a R$ 5,9190 em queda de 0,12 %. Encerrou a semana passada (dia 17) a R$ 6,0650 e a sexta-feira anterior (dia 10) à passada a R$ 6,1020. Em reais por saca, os contratos para março próximo na ICE em Nova Iorque, fecharam, sexta-feira (24) valendo R$ 2.721,20. Encerraram a última sexta-feira (17) a R$ 2.634,28. Terminaram a sexta-feira anterior à passada (10) a R$ 2.614,03.

Contratos

Com os contratos de café em alta forte por toda a última semana, mas com o real se recuperando frente ao dólar, as altas em reais no mercado físico brasileiro foram mais tímidas que nos contratos em Nova Iorque. Ao longo da última semana, os compradores melhoraram suas bases de compra no mercado físico brasileiro, mas não conseguiram estimular os vendedores. O volume de negócios fechados continuou baixo. Há muito interesse comprador para todos os padrões de café, para exportação e consumo interno, porém é pequeno o interesse vendedor nas bases oferecidas pelos compradores.

Embarques

Até dia 23, os embarques de janeiro estavam em 2.229.450 sacas de café arábica, 209.085 sacas de café conilon, mais 248.486 sacas de café solúvel, totalizando 2.687.021 sacas embarcadas, contra 2.198.592 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 23, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 3.473.199 sacas, contra 2.969.491 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 17, sexta-feira, até o fechamento de sexta-feira, subiu nos contratos para entrega em março próximo 1920 pontos ou US$ 25,39 (R$ 150,28) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 17 a R$ 2.634,28 por saca, e sexta-feira (24), a R$ 2.721,20. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 360 pontos.