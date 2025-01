COLUNA ABRINDO O JOGO

“Rodô rodô Rodoviário” Campeão 1991

Me lembro como se fosse hoje, o ano era 1991, o Campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos foi muito disputado como sempre. A maioria dos clubes da região contavam com elencos fortes. A curiosidade, quase todos os jogadores da nossa região. O artilheiro daquele ano foi Simplício, atacante do Bairro das Graças, com 12 gols. Porém, a decisão do título ficou entre União Rodoviário x Esporte Clube Santa Rita. Para boa parte da imprensa da época, e torcedores, o Santa Rita era tido como favorito. Por outro lado, o Rodoviário contava com um elenco também de muita qualidade, experientes, jogadores vitoriosos por onde passaram. Mas, alguns achavam o time um pouco “veterano demais”. O regulamento da época, não dava qualquer tipo de vantagem na decisão por melhor companha ou saldo de gols. Os dois primeiros jogos foram emocionantes, mas, terminaram empatados em 0 a 0. Um terceiro jogo de desempate aconteceu no estádio Dr. Maninho. Mas, outra vez terminou empatado, dessa vez em 2 a 2. Assim, a decisão do Campeonato foi para às cobranças de pênalti. Jovino, Juvercino, Arturzinho e César converteram para o União Rodoviário. Por outro lado, o Leopardo desperdiçou duas cobranças, não sendo necessário às demais cobranças. Final, Rodoviário 4×1 Santa Rita. A torcida soltou o grito de “Rodô, Rodô, Rodoviário!” Campeões depois de 270 minutos de futebol: Artur, Geraldinho, Clebinho, Lé Baleia, Sir, Éder, Juvercino, César, Santana, Marcinho, Tião, Renatinho, Taí, Arturzinho, Jovino. Técnico: Canuta.

LCD: Eleição confirmada

A Liga Caratinguense de Desportos irá realizar eleição de nova diretoria no dia 26 de fevereiro. O edital publicado no dia 24 deste mês no Diário de Caratinga, cumpre o prazo legal de 30 dias mínimo, para a realização do pleito que irá eleger a nova gestão para o próximo triênio. O evento acontecerá no Palácio de Cristal, Esporte Clube Caratinga, a partir das 18h.

Os interessados terão mais de um mês para formar suas chapas e registra-las de acordo com edital. Na minha humilde opinião, uma oportunidade para que outros desportistas possam ter a chance de colocar em prática seus projetos e ideias para nosso esporte.

Pressão pra cima de Diniz

A temporada tá só começando. Mas, o técnico cruzeirense já anda pressionado. Afinal, o clube que mais contratou para a temporada, acaba carregando uma expectativa proporcional ao investimento. Por isso, o torcedor Celeste anda tão sem paciência diante de uma apresentação ruim como na derrota contra o Atlhetic em Brasília. Obviamente, o técnico é o eleito como culpado principal. Nesse caso, concordo com boa parte das vaias, afinal, o trabalho de Fernando Diniz na Raposa, não convence desde o ano passado.

