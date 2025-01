Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Caratinga alerta sobre armas de gel

A Polícia Militar de Caratinga emitiu um alerta sobre os perigos do uso inadequado de armas de gel, que podem causar acidentes, lesões e implicações legais, especialmente quando modificadas para se assemelharem a armas reais. Esses brinquedos, populares entre crianças, adolescentes e adultos, têm sido usados irresponsavelmente em vias públicas, gerando preocupações de segurança, como lesões graves, confusões em denúncias e até reações violentas. A PM destacou a importância da conscientização da população, pediu aos pais que monitorem seus filhos e reforçou que a prevenção é essencial para evitar riscos à segurança da comunidade. (Diário de Caratinga)

Cambuquira fortalece o comércio

A Prefeitura de Cambuquira promoveu uma reunião estratégica com representantes do sindicato dos funcionários públicos, recursos humanos, Secretaria de Educação, empresários locais, parceiros e a prefeita Cimara. O encontro teve como objetivo planejar ações voltadas para o fortalecimento do comércio de papelaria na cidade durante a volta às aulas. A Administração Municipal está empenhada em incentivar as compras nas lojas de papelaria da cidade, destacando a oferta de produtos de qualidade e o atendimento personalizado, como forma de impulsionar o comércio local e beneficiar a economia municipal. (Jornal Panorama – Caxambu)

TV Rio Doce passa a ser afiliada

A TV Rio Doce, de Governador Valadares, se tornou afiliada da Rede Minas, o que promete fortalecer sua programação local e regional, com maior ênfase em conteúdo jornalístico, cultural, esportivo e de prestação de serviços. A parceria permitirá a veiculação de programas produzidos pela Rede Minas e a inserção de novos canais educativos e culturais na grade da TV Rio Doce. A mudança visa ampliar a cobertura e promover a cultura e os acontecimentos de Minas Gerais, com a TV Rio Doce participando da programação jornalística da Rede Minas e contribuindo com informações da região. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

IFMG oferece cursos de pós-graduação

O IFMG – Campus Sabará está oferecendo dois cursos de pós-graduação gratuitos para professores da educação básica: um em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura e outro em Educação Matemática. As inscrições estão abertas até 21 de fevereiro de 2025, com um total de 65 vagas distribuídas entre as duas formações. O curso de Língua Portuguesa é oferecido a distância, com encontros noturnos às quintas-feiras, enquanto o curso de Educação Matemática é presencial, com encontros às quartas e quintas-feiras à noite. Ambas as opções têm o objetivo de aprimorar as práticas pedagógicas dos educadores e contribuir para a qualidade da educação básica. (Folha de Sabará)

Estudante conquista medalha internacional

Maycon Barreto, um estudante de 17 anos da Escola Estadual Clóvis Salgado, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, conquistou a medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Ciências Naturais, realizada em Houston, EUA. Representando a rede pública de Minas Gerais, Maycon foi apoiado pelo Governo de Minas, que custeou suas despesas. A competição, que envolveu provas de biologia, química e física, destacou Maycon, que se classificou em 4º lugar geral entre competidores internacionais. Além dessa conquista, ele obteve outras medalhas em competições científicas, como ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e prata no Torneio Nacional de Física. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Timóteo realizará blitz educativa

A Prefeitura de Timóteo, por meio da Subsecretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realizará uma blitz educativa na próxima segunda-feira (27), a partir das 9h, na Avenida Acesita, no bairro Primavera. A ação contará com o apoio da Polícia Militar e abordará motoristas nos dois sentidos da via, distribuindo materiais informativos sobre práticas de trânsito seguro. O objetivo é conscientizar a população sobre os principais fatores de risco para acidentes, como distração, álcool, excesso de velocidade e a importância do uso de cinto de segurança e cadeirinhas para crianças. A iniciativa visa prevenir acidentes. (Portal da Cidade – Ipatinga)