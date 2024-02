NOTÍCIAS DO AGRO

Fundamentos de mercado

Os fundamentos de mercado não mudaram e devem continuar dando sustentação aos preços. Baixos estoques de café e consumo crescendo; repetidos eventos climáticos extremos em todo o mundo; tensões políticas crescentes, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e ataques terroristas, pelo Hamas em Israel, agora agravados por ataques de rebeldes Houthi à navios no Mar Vermelho, dificultando, praticamente interrompendo, importantes rotas comerciais. Esse cenário global conturbado, cheio de incertezas, cria condições para essa instabilidade, para o forte sobe e desce nas cotações do café.

Café robusta

Os preços do café robusta subiram com força em janeiro, encerrando o mês no maior valor real (deflacionado pelo índice IGP-DI) desde 7 de outubro de 2021, de R$ 854,71 por saca de 60 kg, conforme o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, peneira 13 acima, do dia 31. A média do primeiro mês deste ano, de R$ 802,67 por saca superou em 8% ou quase 60 Reais por saca a de dezembro (fonte: Cepea/site Notícias Agrícolas).

ICE

Na ICE Futures US, os contratos para março próximo bateram na sexta-feira (9) em US$ 1,9700 na máxima do dia, oscilaram 695 pontos entre a máxima e a mínima, e encerraram o pregão em alta de 750 pontos, a US$ 1,9630 por libra peso. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para março próximo fecharam na sexta em alta de 104 dólares, valendo US$ 3.349 por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE subiram sexta-feira (9) 8.243 sacas e estão em 297.795 sacas. Há um ano eram de 880.722 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 582.927 sacas. Esses estoques subiram nesta semana 30.905 sacas. Na semana anterior subiram 17.684 sacas. Caíram 1.395 sacas no mês de janeiro. No mês de dezembro cresceram 27.158 sacas. No mês de novembro apresentaram queda de 165.072 sacas e no mês de outubro, a queda totalizou 52.807 sacas. No mês de setembro esses estoques caíram 58.986 sacas. No mês de agosto, a queda foi de 45.369 sacas e no mês de julho de 16.163 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu na última sexta-feira (9) 0,66 % frente ao real e fechou a R$ 4,9610. Ontem subiu 0,52 %. Na sexta-feira (2) encerrou a semana a R$ 4,9680. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque fecharam na sexta a R$ 1.288,20. Terminaram o dia quinta-feira (8) a R$ 1.247,22 e quarta (7) a R$ 1.253,22. Encerraram o pregão na sexta-feira (2) a R$ 1.261,43.

Mercado físico

No mercado físico brasileiro, os compradores subiram as bases de preços em suas ofertas, mas em proporção menor do que subiram as cotações do arábica em Nova Iorque. O volume de negócios fechados diariamente no Brasil está crescendo neste mês de fevereiro, mas continua abaixo das necessidades dos compradores.

CECAFÉ

O CECAFÉ – Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de janeiro foram embarcadas 3.960.678 sacas de 60 kg de café, aproximadamente 39 % (1.112.156 sacas) mais que no mesmo mês de 2023 e 4,4 % (184.172 sacas) menos que no último mês de dezembro. Foram 3.207.526 sacas de café arábica (queda de 2,0 %, ou 65.653 sacas em relação a dezembro de 2023) e 457.787 sacas de café conilon (queda de 14,4 % ou 77.067 sacas em relação a dezembro de 2023) , totalizando 3.665.313 sacas de café verde embarcadas, que somadas a 293.467 sacas de solúvel e 1.898 sacas de torrado, totalizaram 3.960.678 sacas exportadas em janeiro último.

Embarques

Até dia 9, os embarques de fevereiro estavam em 411.434 sacas de café arábica, 36.234 sacas de café conilon, mais 28.606 sacas de café solúvel, totalizando 476.274 sacas embarcadas, contra 483.173 sacas no mesmo dia de janeiro. Até o mesmo dia 9, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em fevereiro totalizavam 897.202 sacas, contra 1.002.034 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa de Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 2, sexta-feira, até o fechamento do dia 9, subiu nos contratos para entrega em março próximo 435 pontos ou US$ 5,75 (R$ 28,55) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 2 a R$ 1.261,43 por saca, e dia 9, a R$ 1.288,20. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 750 pontos.