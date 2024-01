NOTÍCIAS DO AGRO

Início de ano

Na segunda semana de 2024, o mercado de café continuou desinteressado, com as bolsas em Nova Iorque e Londres oscilando muito e o mercado físico calmo, praticamente paralisado. As notícias da chegada de chuvas sobre os cafezais brasileiros continuaram pressionando as cotações do arábica na ICE americana. O ataque das milícias Houthis do Iêmen aos navios comerciais que passam pelo Mar Vermelho contribuiu com a forte alta das cotações do robusta em Londres nesta semana. O Mar Vermelho é passagem dos robustas produzidos no Vietnã para grande parte dos mercados desses cafés.

Expectativas

Conforme o Escritório Carvalhaes, com sede em Santos/SP, Repetimos, os fundamentos permanecerão os mesmos ao longo deste ano: falta de estoques remanescentes, tanto nos países produtores como nos consumidores; eventos climáticos extremos atingindo os países produtores de café ao redor do mundo, derrubando a produção global de café no decorrer de 2024; consumo mundial em alta, como vem acontecendo ano após ano, sendo agora estimulado no hemisfério norte com a chegada do inverno, quando o consumo de café cresce sensivelmente. Para complicar esse quadro, problemas logísticos, criados com a invasão da Ucrânia pela Rússia e com o ataque terrorista do Hamas contra Israel, trazem transtornos e atrasos ao transporte marítimo internacional. O ataque das milícias Houthis do Iêmen aos navios comerciais que passam pelo Mar Vermelho é mais um complicador.

ICE

Na sexta-feira (12), tivemos mais um dia de muita oscilação nas cotações do café. Os contratos de arábica na ICE Futures US, em Nova Iorque, trabalharam parte do pregão em alta, mas acabaram virando para o negativo, e fechando com baixas expressivas. Os de robusta, na ICE Europe, em Londres, trabalharam com boas altas. Perto do fechamento perderam a alta e fecharam em queda. Apenas os contratos para março próximo terminaram o pregão da sexta em alta.

ICE II

Na Ice americana, os contratos para março próximo, bateram sexta-feira (12) em US$ 1,8685 na máxima do dia, oscilaram 785 pontos entre a máxima e a mínima, e encerraram o pregão em queda de 405 pontos, a US$ 1,8000 por libra peso. Na ICE Europe, os contratos de robusta para março próximo trabalharam em alta por boa parte do pregão, viraram para o negativo, e perto do encerramento voltaram para o positivo, fechando em alta de 1 dólar, a US$ 2.939,00 por tonelada.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US subiram sexta-feira (12) 3.380 sacas e estão em 261.446 sacas. Há um ano eram de 845.578 sacas, quando já eram considerados criticamente baixos. Caíram neste período 584.132 sacas. Nesta semana subiram 8.302 sacas. Na semana anterior esses estoques cresceram 1.920 sacas. No mês de dezembro apresentaram alta de 27.158 sacas. No mês de novembro esses estoques caíram 165.072 sacas e no mês de outubro, a queda totalizou 52.807 sacas. No mês de setembro caíram 58.986 sacas e no mês de agosto a queda foi de 45.369 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar caiu sexta-feira (12) 0,35 % frente ao real e fechou a semana a R$ 4,8580. Fechou a sexta-feira anterior (5) valendo R$ 4,8720. Em reais por saca, os contratos para março próximo em Nova Iorque fecharam na sexta a R$ 1.156,71. Quinta-feira (11) encerraram o dia valendo R$ 1.186,87. Fecharam na sexta-feira (5) a R$ 1.178,09. Terminaram o último pregão de 2023, na sexta-feira (29/12), valendo R$ 1.208,80.

Chuvas de verão

Na segunda quinzena de janeiro a tendência é que as chuvas ocorram com maior regularidade sobre o centro-sul do Brasil, especialmente em relação a esta primeira quinzena, as chuvas tendem a ser mais volumosas e generalizada sobre estas áreas, enquanto nas áreas mais ao norte, especialmente nas áreas produtoras do Matopiba e de Rondônia, as chuvas tendem a se tornar mais isoladas. Elas não cessam completamente, mas devem ocorrer na forma de pancadas esparsas, alternadas com períodos maiores secos e com menores volumes acumulados (CLIMATEMPO).

Embarques

Até dia 12, os embarques de janeiro estavam em 546.994 sacas de café arábica, 78.589 sacas de café conilon, mais 46.207 sacas de café solúvel, totalizando 671.790 sacas embarcadas, contra 683.084 sacas no mesmo dia de dezembro. Até o mesmo dia 12, os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em janeiro totalizavam 1.267.279 sacas, contra 1.158.573 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 5, sexta-feira, até o fechamento do dia 12, caiu nos contratos para entrega em março próximo 280 pontos ou US$ 3,70 (R$ 17,99) por saca. Em reais, as cotações para entrega em março próximo na ICE, fecharam no dia 5 a R$ 1.178,09 por saca, e sexta-feira, dia 12, a R$ 1.156,71. Ainda na sexta, nos contratos para entrega em março, a bolsa de Nova Iorque fechou em baixa de 405 pontos.