NOTA DE PESAR: Sebastião Daniel de Souza

A Prefeitura de Caratinga, expressa profundo pesar pelo falecimento do servidor Sebastião Daniel de Souza, lotado na Secretaria de Obras Públicas.

Senhor Tião, como era carinhosamente conhecido, tinha um coração generoso e uma alma bondosa. Sua imensa alegria e sua dedicação em servir a todos serão lembradas com carinho e saudade por todos que tiveram o privilégio de conviver ao seu lado.

Neste momento de grande dor, a Administração Municipal se solidariza com os familiares e amigos de Sebastião Daniel de Souza, e expressa suas mais sinceras condolências pela perda irreparável que todos enfrentamos. Que possam encontrar conforto e força neste momento difícil.

O velório acontece hoje na Igreja Assembleia de Deus do Bairro Dr. Eduardo a partir das 12h. O sepultamento acontece amanhã às 09h em Santa Rita de Minas.