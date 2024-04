O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) lamenta profundamente o falecimento do Sr. Euclides Chiodi, pai do juiz Cleiton Luís Chiodi, da Comarca de Caratinga, ocorrido nesta terça-feira (2/4).

O velório e o sepultamento foram realizados na cidade de Xaxim (SC), terra natal do Sr. Euclides Chiodi.

O TJMG expressa condolências e solidariedade ao juiz Cleiton Luís Chiodi e aos demais familiares e amigos pela perda irreparável.