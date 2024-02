Com pesar, familiares de Marlúcia dos Anjos Teixeira e Silva comunicam o seu falecimento, ocorrido na noite desta segunda-feira (26), em Caratinga.

O velório está acontecendo na Rua Dr. Breno Mourão, 233, Bairro Limoeiro. O sepultamento está previsto para as 17h desta terça-feira (37), no Cemitério São João Batista. O DIÁRIO DE CARATINGA se solidariza com a família enlutada.