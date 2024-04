NOTA DE FALECIMENTO: Mário Schettino

Faleceu na manhã desta terça-feira (16), aos 86 anos, Mário Schetino (18/09/1937 – 16/04/2024), um dos grandes músicos de Caratinga. Ele deixa esposa, 2 filhos, 2 netos e 1 bisneto.

Mário Schettino, casado com Maria das Dores (Lilia), pai de Luciana e Marco Antônio, Começou a tocar violão aos 13 anos e seguiu a sua vida escolar participando dos grêmios realizados na escola Nossa Senhora das Graças e no Colégio Caratinga, vindo a se tornar músico profissional aos 22 anos, como integrante do Real Ritmo, tocando nos bailes realizados no salão do Hotel Suísso.

No auge de sua trajetória fez parte do Itraúna Ritmo, Golden Boys, Flamingo e Prelúdio, os principais conjuntos da cidade. Neste período acompanhou grandes nomes do cenário musical da época, tais como Ângela Maria, Carlos Alberto, Jean Carlo, João Dias e Nelson Gonçalves, além de uma turnê pela região com o cantor mexicano Bienvenito Granda. Mário também acompanhou Agnaldo Timóteo, depois que atingiu fama nacional, em sua primeira apresentação em Caratinga, no Clube Municipal.

Além de músico, também atuou com destaque no meio desportivo da cidade como jogador de basquete e de futebol, na posição de goleiro.

Funcionário por muito tempo no extinto IBC e aposentado pelo Ministério da Agricultura, Mário Schettino tocava pelos bares de Caratinga, dedilhando com maestria as cordas de seu inseparável violão.

DESPEDIDA

O velório está previsto para esta quarta-feira (17/04), a partir das 6h30, na Capela Velório do Bairro Esperança com sepultamento às 16h30 no Cemitério São João Batista em Caratinga.