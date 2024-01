NOTA DE FALECIMENTO: Léo Baião

É com grande pesar que comunicamos a morte do jornalista Leonardo Gualberto Alcides Baião ( Léo Baião). Ele trabalhou por muitos anos no Grupo Sistec e ultimamente estava na Unec TV. Léo Baião estava internado no hospital Casu com pneumonia, e faleceu na tarde desse domingo(28).

A equipe do DIÁRIO DE CARATINGA sente muito pelo ocorrido, e presta condolências aos familiares.