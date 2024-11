Noite de estreia do documentário “Pão da Terra”

Obra destaca a cultura de São João do Jacutinga

CARATINGA – Na noite de quinta-feira, 28 de novembro, o Espaço Cultural FUNEC recebeu a exibição do documentário “Pão da Terra”, que resgata as histórias e tradições de São João do Jacutinga, distrito de Caratinga. Dirigido pela jornalista Beatriz Cantarino, o documentário aborda as origens do tradicional biscoito de polvilho, um ícone da culinária regional, e reforça a importância de preservar memórias socioculturais.

Realizado ao longo de 2024, o documentário utilizou cenários de São João do Jacutinga, Caratinga, Dom Modesto e Piedade de Caratinga para narrar o processo artesanal de produção do biscoito e os relatos de quem mantém viva essa tradição. Para a diretora do documentário, a obra permitiu destacar a importância do registro da história local: “Mais do que registrar, queremos perpetuar um legado cultural que une gerações e fortalece nossa identidade regional”.

A exibição reuniu alunos dos cursos de História e Letras do UNEC e promoveu uma roda de conversa com a presença da diretora Beatriz Cantarino e dos professores e historiadores Cláudio Barros e Sebastião Ricardo, que enriqueceram o debate. A inclusão também foi destaque, com a intérprete de Libras Tatiane Patrícia, que garantiu acessibilidade ao evento. “É muito gratificante saber que o documentário está acessível para todos, ampliando seu impacto cultural” afirma.

O documentário foi produzido com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) e do Termo de Execução Cultural SME nº 062/2023, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga e a equipe dirigida por Beatriz. Contando com a participação de Dafny Bastet, Leandro Martins, Bruno de Paula, e outros profissionais da região, Combinando arte e pesquisa, a obra celebra as histórias locais e transforma a cultura regional em um patrimônio coletivo, preservado para as futuras gerações.

Márcia Teixeira, coordenadora do Espaço Cultural FUNEC, reforçou o impacto do documentário para a comunidade local: “Além de preservar as tradições, ‘Pão da Terra’ aproxima o público da história local de forma sensível e envolvente.”

Outras exibições gratuitas estão previstas ainda para este ano, e em janeiro de 2025 documentário estará disponível no YouTube.

BOX

Ficha técnica do documentário:

Beatriz Cantarino: direção, roteiro e pesquisa; Dafny Bastet: pesquisa e edição; Leandro Martins: direção de produção e roteiro; Bruno de Paula: imagens; Marinalva do Amaral Bonifácio Martins: assistente de produção e pesquisa; Messias Bonifácio: Sanfoneiro.