Começou “Natal Iluminado”

CARATINGA- Caratinga já vive a magia do Natal. A decoração especial da Praça Cesário Alvim com o “Natal Iluminado” foi inaugurada na última sexta-feira (29/11). Atrações inéditas como neve artificial caindo da catedral e a curiosa casa do Avatar.

O prefeito Welington Moreira destacou que o evento se tornou tradicional na cidade e é um ponto de encontro entre famílias e amigos. “Agradecimento pela confiança, por tudo que foi possível realizar no decorrer desses dois mandatos. Com muita dificuldade, mas, buscamos fazer o melhor. Fizemos aquilo que imaginávamos ser o possível fazer e em algumas situações fizemos até mais do que podíamos imaginar, mas, muito satisfeito, muito feliz, orgulhoso, por ter tido a oportunidade de estar à frente do município em dois mandatos e poder estar efetivamente doando um pouco da nossa vida para todos os caratinguenses”.

Humphrey Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, cita que o Natal Iluminado surgiu para dar mais alegria a Caratinga. “Nasceu no momento de trevas, no momento que a cidade estava sem luz, apagada, quando começou a covid-19, que ceifou várias vidas. E o Natal Iluminado nasceu dessa forma, para levar luz e alegria às pessoas. E com muita alegria, veio ano a ano, inovando e como ponto alto esse ano temos a neve, lógico que não é uma neve de verdade, mas, é não é de isopor, ela tem um cheirinho muito gostoso, acho que vai ser o ponto alto do Natal”.

Horário das atrações

O Natal Iluminado de Caratinga 2024 acontece até o dia 31/12/2024, todos os dias, das 18h às 22h.

Casa do Papai Noel

Todos os dias, de 18h às 22h, até o dia 24 de dezembro. Após o dia 24/12 a casa continua até o dia 31/12 sem a presença do Papai Noel.

Projeções Natalinas na Catedral

As projeções natalinas na Catedral São João Batista acontecem às sextas, sábados e domingos até o dia 22/12.