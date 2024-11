Sebrae Minas inaugura novo endereço em Caratinga

Estrutura conta com sala para capacitações, cursos, oficinas e treinamentos e contribuirá ainda mais para estimular o empreendedorismo na região

CARATINGA – A Agência de Atendimento do Sebrae Minas, em Caratinga, ganhou um novo espaço, inaugurado na noite da última terça-feira (26). O local, mais amplo e moderno, conta com um ambiente integrado, que oferecerá mais conforto e comodidade para quem está pensando em empreender ou quer aprimorar os resultados do seu negócio. O novo endereço é Av. Dário da Anunciação Grossi, 571, Dário Grossi, Caratinga e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A estrutura conta com sala para capacitações, cursos, oficinas e treinamentos e contribuirá ainda mais para estimular o empreendedorismo nas 19 cidades que compõem a microrregião de Caratinga. Na agência, o público também encontra orientações sobre como iniciar um negócio, formalizar ou melhorar a gestão.

Estiveram presentes na cerimônia de inauguração o diretor de operações do Sebrae Minas, Marden Marcio Magalhaes; o gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço, Fabrício César Fernandes; e lideranças empresariais, representantes de prefeituras e associações comerciais dos municípios da região.

Para Magalhães, a nova agência reforça a importância da instituição para o desenvolvimento da região. “Com as parcerias das governanças municipais, entidades de classe e sistema cooperativista local, o Sebrae Minas ampliou o volume de recursos aplicados no desenvolvimento do empreendedorismo nos últimos anos. Os nossos parceiros são fundamentais para continuar apoiando o desenvolvimento e o empreendedorismo na região, que tem enorme potencial”, avalia.

O diretor de operações do Sebrae Minas destacou, ainda, os trabalhos de referência no estado, como a Central de Negócios dos produtores de café. “Diante do crescimento dos resultados e da nossa presença na região, a cidade merecia uma estrutura mais robusta para proporcionar um melhor atendimento”, disse.

O gerente da Regional Rio Doce e Vale do Aço ressaltou a importância da convergência de conhecimentos e experiências em prol do desenvolvimento e do aumento da competitividade das empresas. “Essa nova estrutura nos permitirá ampliar o suporte empresarial, atuando com uma agenda convergente de desenvolvimento, produtividade e organização produtiva, por meio da inovação e da educação empreendedora”, pontua.

Durante a inauguração, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caratinga, Humphrey Lima de Oliveira, destacou a relevância da agência para o município. “Destaco dois grandes projetos do Sebrae: o Empretec, que tive a oportunidade de participar da primeira turma, e o Delta Forum, que nos auxilia a pensar no planejamento das cidades a longo prazo. Ou seja, além de fomentar o empreendedorismo, a entidade traz ferramentas importantes para alcançarmos o sucesso de toda a região, articulando parcerias e nos apoiando na implementação da educação empreendedora”, avalia.

O Sebrae Minas está presente em Caratinga há mais de 20 anos e a Agência de Atendimento foi aberta em 2011. Durante esses anos, foram criados diversos projetos e parcerias para impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios, fortalecer o empreendedorismo e fomentar o crescimento econômico local. Entre os destaques estão a criação da Central de Negócios dos produtores de café da região; o programa ‘Próximos Passos’, que se tornou referência no estado por incentivar o empreendedorismo junto aos recuperandos da APAC de Caratinga; e o programa de Fertilização In Vitro (FIV) dos rebanhos em pequenas propriedades rurais; além do apoio aos grupos locais de artesãos e de empreendedorismo feminino.

Sebrae Caratinga

Caratinga é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço. A Microrregião de Caratinga conta com 20,8 mil pequenos de pequeno porte, sendo mais de 60% representados por Microempreendedores Individuais (MEIs). Os municípios com maior representatividade em número de empresas são Caratinga, com cerca de 9 mil; Inhapin, com cerca de 1700; e Ipaba, com aproximadamente 1.100. Somente em 2023, o Sebrae Minas realizou mais de 10 mil atendimentos em toda a região, que tem forte vocação para os setores de comércio e serviços.

Entre as atividades produtivas do agronegócio destacam-se o café, a bovinocultura e o cultivo de eucalipto. Já na indústria, destacam-se atividades relacionadas à construção e à produção alimentícia.

BOX

Municípios da microrregião de Caratinga:

Alvarenga

Bom Jesus do Galho

Bugre

Caratinga

Córrego Novo

Entre Folhas

Iapu

Imbé de Minas

Inhapim

Ipaba

Piedade de Caratinga

Pingo-d’Água

Santa Bárbara do Leste

Santa Rita de Minas

São Domingos das Dores

São João do Oriente

São Sebastião do Anta

Ubaporanga

Vargem Alegre

Serviço: Agência de Atendimento Sebrae Minas Caratinga

Endereço: Av. Dário da Anunciação Grossi, 571, Dário Grossi, Caratinga/MG

Funcionamento: segunda a sexta-feira, de 9h às 17h

Contato: (33)3529-4985