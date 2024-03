Município mantém tendência de queda de casos de arboviroses, afirma Prefeitura

CARATINGA- O Perfil Epidemiológico de Caratinga, confirma tendência de queda de casos notificados de Arboviroses, isto após o alto número de casos notificados nas 7º, 8º e 9º semanas epidemiológicas, com registro semanal de cerca de 1.000 casos notificados durante este período.

Confirmando a tendência de queda de casos notificados de Arboviroses no município de Caratinga, depois do registro de 1.000 casos notificados semanalmente, o Perfil Epidemiológico das Arboviroses registrou na 10º semana epidemiológica 592 casos notificados, registrando na 11ª 444 casos, e números preliminares apontam a notificação de 161 casos na 12ª semana epidemiológica.

Dos casos notificados, a maioria das confirmações dos exames apontaram Chikungunya.