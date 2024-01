Mulher pivô de homicídio é assassinada ao lado do filho de 3 anos no Iguaçu, em Ipatinga

Aparecida Francisco Xavier, de 39 anos, foi morta com um tiro na madrugada desta segunda-feira (29), na rua Araribóia, no bairro Iguaçu, em Ipatinga. Ela foi encontrada sobre a cama e, nos braços, dormia o filho de três anos de idade.

Aparecida teria se envolvido em uma confusão com um vizinho, quando um filho mais velho teria matado o jovem após agredi-lo, como divulgou o Diário do Aço, na tarde de domingo (28).

Equipes da Polícia Militar foram empenhadas pela Central de Operações (Copom) para atender o caso de uma mulher baleada, dentro de uma residência na rua Cromos, contudo o endereço repassado foi errado. Os policiais saíram em busca do local correto e localizou a casa de Aparecida.

Os policiais depararam-se com a mulher caída sobre a cama e, dormindo ao lado dela, o filho de apenas três anos de idade. Uma equipe do Samu confirmou a morte da Aparecida. O local foi isolado para o trabalho da perícia da Polícia Civil, que constatou uma perfuração de arma de fogo no queixo da vítima.

O corpo de Aparecida foi removido ao IML de Ipatinga depois dos trabalhos periciais realizados na cena do crime. Os PMs apuraram que a mulher teria se envolvido em uma confusão com o vizinho, Sérgio Emanuel Matsuda, de 26 anos, ao cobrar uma dívida de R$ 200. O jovem não teria gostado de ser cobrado e reagiu de forma agressiva.

Sérgio, após agredir a cobradora, foi atacado por três indivíduos, entre eles, o filho de Aparecida, um jovem de 20 anos. Após ser espancado, o vizinho foi morto com diversos disparos de arma de fogo na calçada da residência onde morava, conforme noticiado pelo Diário do Aço, neste domingo.

A PM suspeita que a morte de Aparecida seja uma retaliação pelo homicídio praticado horas antes. Os militares estão tentando localizar a namorada de Sérgio, pois desde o ocorrido na tarde de domingo, ela não foi mais vista. O caso está em investigação.

