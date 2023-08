Mulher morre durante colisão entre dois carros envolvendo 10 pessoas na descida do Pico do Ibituruna em Valadares

NESTA TARDE (14)

Um carro de passeio descia a serra do pico do Ibituruna após visitar o local, em Governador Valadares, no final da tarde desta segunda-feira (14), quando foi atingido na traseira por outro automóvel que vinha logo atrás.

O carro de trás, que transportava uma família de 5 pessoas, capotou na hora, vindo uma mulher a óbito. O veículo da frente também carregava 5 pessoas.

Segundo informações exclusivas obtidas pelo @jornaldiarioteo , duas pessoas foram levadas para atendimento médico no Hospital Regional da cidade, e outras foram atendidas no local pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar não soube precisar, ainda, o número de crianças e idosos envolvidos no sinistro, nem o nome da vítima fatal.

A perícia técnica da Polícia Civil estava a caminho da estrada do acidente no momento da publicação desta matéria.

Mais informações a qualquer momento.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni