Mulher é presa com documento falso em Inhapim, tentando aplicar golpe em banco

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por intermédio da Delegacia de Polícia em Inhapim, efetuou, nesta tarde de quinta-feira (29), a prisão em flagrante de uma mulher de 38 anos de idade pelos crimes de uso de documento falso e tentativa de estelionato perpetrados em uma instituição financeira na cidade.

Os policiais civis foram acionados via telefone para comparecer à agência do Banco do Brasil, onde supostamente uma pessoa estaria apresentando documento falso. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com a autora dos fatos, a qual apresentou o documento de outra pessoa, passando-se por essa última.

Em conversa com o agente comercial do banco, ele disse aos investigadores de polícia que a conduzida foi atendida por ele por volta das 11h30 e ela chegou solicitando a abertura de uma conta corrente, apresentando a identidade falsa, o comprovante de endereço e a certidão do INSS, todos em nome de outra pessoa.

Após concluir a abertura da conta, a conduzida contratou um empréstimo no valor de R$ 38 mil.

O funcionário desconfiou que pudesse se tratar de um golpe e foi conversar com a gerente e pediu a conduzida pra aguardar na agência. Logo em seguida um funcionário do banco ligou para a equipe policial, a qual compareceu à agência e constatou que a identidade pertencia a outra pessoa.

Ao indagar a autora dos fatos, descobriu-se seu nome verdadeiro, estando ele de acordo com os dados cadastrais contidos nos sistemas policiais, inclusive a fotografia da conduzida. Prosseguindo nas apurações, verificou-se que ela possui inúmeros registros pelos crimes de estelionato e uso de documento falso em diversas delegacias do Estado de Minas Gerais.

Diante disso, a mulher foi presa em flagrante pelos crimes de uso de documento falso e tentativa de estelionato, bem como teve suas impressões digitais colhidas para análise do Instituto de Identificação. Em seguida, foi encaminhada ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da justiça.