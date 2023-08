MP oferece denúncia contra mulher que esfaqueou outra em Inhapim

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio do Promotor de Justiça Jonas Monteiro, da 2º Promotoria de Justiça de Inhapim, ofereceu denúncia contra Maria Eduarda de Souza Santos, 18 anos, por tentativa de homicídio com as circunstâncias agravantes de motivo torpe, uso de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi pega de surpresa e atacada repentinamente.

De acordo com a denúncia, em 27 de julho de 2023, Maria Eduarda tentou matar uma jovem de 18 anos com golpes de faca. O crime ocorreu na residência da autora em Inhapim. A vítima foi atraída para o local sob falsos pretextos, pois a autora se passou pelo próprio namorado (ex namorado da vítima) e marcou um encontro via WhatsApp. Ao chegar, a vítima foi surpreendida com golpes no pescoço, causando-lhe sufocamento. Em seguida foi puxada para dentro do apartamento da autora, local em que foi atacada com golpes de faca.A Perícia Técnica constatou 18 facadas, incluindo ferimentos no rosto, costas, tórax e cabeça. O crime foi cometido com brutalidade e violência excessiva, causando intenso sofrimento à vítima. Além disso, durante toda a prática criminosa, executada na frente do próprio filho (criança), a autora dizia que iria matar a vítima. O crime de homicídio só não se consumou por motivos alheios à vontade da autora.

Ainda conforme a denúncia, após o ataque, a autora fugiu do local, mas foi detida em flagrante pela Polícia Militar em Caratinga. Ela se encontra detida no presídio de Timóteo.

De acordo com o inquérito policial, a tentativa de homicídio teria sido motivada por ciúme, já que a autora é namorada do ex namorado da vítima. Durante a investigação, foram encontrados vídeos ameaçadores publicados pela autora dias antes do crime, deixando clara sua intenção de matar a vítima.

A autora foi denunciada ainda pelo crime de falsa identidade (fazer-se passar por outra pessoa – conforme art. 307 do Código Penal)

O Ministério público requer que a denunciada seja condenada a cumprir as penas cabíveis, assim como a reparar os danos materiais e morais causados pela prática delitiva, uma vez que as lesões causaram danos estéticos permanentes na jovem vítima, que tem apenas 18 anos, além de grave sofrimento psicológico.

O processo tramitará perante a 1ª Vara Criminal de Inhapim e a acusada poderá ser levada a Júri Popular. Caso condenada, poderá cumprir pena de 8 a 21 anos de reclusão.