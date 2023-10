MP comunica sentença condenatória contra homem que atirou em mulher no bairro Santa Zita

O Ministério Público de Minas Gerais comunica a prolação da sentença condenatória em desfavor de Weverton Costa de Azevedo, vulgo “Mine-Bife” (25 anos à época dos fatos) por homicídio tentado triplamente qualificado por motivo fútil, por recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio que resultou perigo comum contra a vítima, (uma mulher de 31 anos à época dos fatos) ocorrido no dia 29/09/2022, por volta das 20h37, na cidade de Caratinga. O processo tramita perante a 3ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Comarca de Caratinga. Na condenação foi acolhida integralmente a sustentação condenatória realizada pelo promotor de justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro. O acusado foi sentenciado a cumprir 11 anos de reclusão em regime fechado e foi determinado que ele continuará preso preventivamente durante análise de eventual recurso.

RELEMBRE O CASO

Em Caratinga, a vítima foi uma mulher de 31 anos. O crime aconteceu por volta das 20h30 na rua Tomaz Cimini, no bairro Santa Zita, o denunciado Weverton , agindo dolosamente por motivo fútil, e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, efetuou disparos de arma de fogo contra uma mulher. A vítima na companhia de sua filha de dez anos estava no interior do veículo do seu irmão, o aguardando, momento em que o denunciado se aproximou do carro, sacando rapidamente uma arma de fogo, apontando-a na direção da vítima.

A vítima ainda implorou dizendo para não atirar uma vez que sua filha de apenas dez anos estava dentro do carro, mesmo assim o autor efetuou vários disparos contra a mulher, tendo ela levantado os braços para se proteger, sendo atingida pelo vários disparos. Em seguida o autor fugiu e a vítima foi socorrida ao hospital com ferimentos nos membros superiores.

De acordo com elementos informativos levantados, o deleito foi motivado em razão de uma desavença ocorrida do dia anterior ao crime, quando a vítiA referida briga teria ocorrido em virtude de desentendimentos referentes a guarda e responsabilidade pela filha do irmão da vítima e da irmã do autor, sendo esse o estopim para que o denunciado atentasse contra a vida da vítima. Uma semana após o crime, o denunciado foi preso.ma junto do seu irmão entrou em vias de fato com a irmão do denunciado.