Mototaxista preso acusado de envolvimento com o tráfico de drogas

Três menores foram apreendidos pelos militares durante a abordagem

CARATINGA – Um mototaxista, 35 anos, foi preso na noite desta terça-feira (5) acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante ocorrência registrada na rua José Alves Pereira, no bairro Santa Cruz, em Caratinga, três menores, 15, 16 e 17 anos respectivamente, foram apreendidos,

Durante patrulhamento, equipe Tático Móvel monitorou as atitudes de três adolescentes que estavam vendendo drogas a usuários aleatórios que passavam no local. “Um fato que chamou a atenção dos militares foi que um autor de 35 anos em uma motocicleta passava constantemente no local, pegava materiais, voltava e entregava dinheiro aos menores, fazendo serviço de mototaxista do tráfico”, explicou a Polícia Militar.

Os militares realizaram abordagem e apreenderam, 15 pedras de crack, 14 cápsulas com cocaína, uma bucha de maconha, R$ 1.569,50, um iPhone 8, um IPhone 6, uma balança digital e uma motocicleta CG/Titan.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.